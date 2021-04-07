В Atlantic Council предложили Байдену передать Украине 100 истребителей F-15 для сдерживания Москвы

Сегодня, 14:05

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В Atlantic Council предложили Байдену передать Украине 100 истребителей F-15 для сдерживания Москвы

Эксперт Atlantic Council, старший научный сотрудник Исследовательского института внешней политики Стефан Бланк обратился к администрации президента США Джо Байдена с предложением поставить Киеву сто тяжелых истребителей-бомбардировщиков F-15 последних модификаций, 6-8 самолетов-разведчиков Е-2С-2000 и порядка 12-18 топливозаправщиков KC-135R. Об этом со ссылкой на статью в Atlantic Council сообщило украинское издание «Страна.юа».

По мнению эксперта, столь реальные шаги в модернизации Военно-воздушных сил Украины дают возможность администрации «причинить Москве реальную боль как в реальном стратегическом смысле, так и в плане длительной пропагандистской войны».

По мнению Стефана Бланка, военная помощь Вашингтона Киеву с 2014 года может считаться полезной, но, стоит признать, она имела «символическое значение». Если же говорить непосредственно о ВВС Украины, то оказанная им Штатами помощь была минимальной и не могла оказать «по-настоящему стратегического значения». Речь шла разве что о поставках шлемов для членов летных экипажей да ремкомплектов для взлетно-посадочной полосы.


«Финансируемый Штатами пакет помощи или «ленд-лиза» из 100 или более F-15, от шести до восьми E-2C-2000 Hawkeyes и от восьми до 12 танкеров KC-135R, а также терминалов передачи данных Link-16, интеллектуальных боеприпасов, крылатых ракет и подходящего оборудования для разведки и наведения направили бы Москве недвусмысленный сигнал и помогли бы предотвратить любые планы вторжения в будущем», - уверен Бланк.

Эксперт считает, что существует много способов реализовать и профинансировать пакет средств для укрепления противовоздушной обороны Украины. К примеру, он предлагает пойти по японскому сценарию и вывести законсервированные F-15 C/D, E-2C-2000 и KC-135R из хранения, после чего направить в Киев с последующей модернизацией.

Бланк также пишет, что США могут пойти по другому пути и поставить Украине новые истребители F-15QA или F-15EX, умные боеприпасы, крылатые ракеты, даже JASSM.

Решись новый президент США и его администрация на такие шаги, Россия получит из Белого дома мощный сигнал о том, что Вашингтон больше не намерен терпеть ее действия в Восточной Европе. И что в будущем Москва понесет серьезные и ощутимые долгосрочные стратегические издержки за них, заключил Бланк.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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