Во вторник, 6 апреля, в Санкт-Петербурге задержали сотрудника комбината школьного питания «Аванта» за попытку подкупа сотрудника городской прокуратуры.

Как сообщили в ведомстве, сотрудник «Аванты» предложил представителям надзорного органа деньги за сокрытие нарушений на подотчетных компании объектах в Курортном районе, куда ранее прокуроры пришли с проверкой. По данному факту уже возбуждено уголовное дело, а компания-поставщик получила штраф в размере 1 миллиона рублей.

Стоит отметить, что до середины 2020 года комбинат школьного питания «Аванта» имел другое название - «Квадрат». Компания провела ребрендинг после того, как управление ФАС по Санкт-Петербургу вскрыло факты участия компании в картельном сговоре.

По данным УФАС , в 2018 комбинаты «Квадрат», «НУР» и «Ленагропром» участвовали в тендере на организацию питания в школах Курортного района. Примечательно, что заявки от «Квадрата» и «НУР» поступили с одного IP-адреса. Всего поставщикам удалось распределить между собой контракты на 2,4 миллиона рублей.

В том же 2018 году сотрудники УФАС раскрыли еще один картель , действовавший уже в Колпинском районе Петербурга. В «колпинском картеле» участвовали такие комбинаты, как «Артис-детское питание», «База Мария», «Лимак-Нева», «СПб Спец Строй», «Евроспецсервис», «Специализированная торговая компания» и «Невская дистрибьюторская компания». Помимо прочих участником картеля была уже упомянутая компания «НУР». При содействии представителей из районной администрации, поставщики распределили между собой контракты на 650 миллионов рублей.

Несмотря на вскрывшиеся факты преступного сговора, многие участники картелей до сих пор продолжают свою деятельность и получают государственные контракты. Так, в 2020 году «Аванта» заключила около 50 договоров на поставку питания в школы Курортного района.

Вместе с этим, участник «колпинского картеля» поставщик «Артис-детское питание» в начале 2021 года стал единственным оператором питания во всех школах Колпинского района. Однако после начала работы компании со школами района, резко увеличилось количество жалоб от родителей на качество еды. В частности, родители учеников школы №455 жаловались, что еда поступает в столовую холодной из-за неправильной транспортировки. По их требованию сейчас надзорные органы согласуют проверку указанного учебного заведения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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