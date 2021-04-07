Экс-чиновник Минобороны США: ВСУ грозит разгром в Донбассе, а Украине - потеря суверенитета

Экс-чиновник Пентагона спрогнозировал разгром Украины в Донбассе.

Некий в прошлом высокопоставленный чиновник Министерства обороны США уверенно заявил, что если Киев в скором времени не согласится замять конфликт в Донбассе, ее армии грозит разгром, а стране - потеря суверенитета. Об этом сообщает РИА «Новый день», ссылаясь на американский Foreign Policу.

«Украинцам лучше быть в тупике, чем начинать эскалацию и быть разбитыми», — указал неназванный источник из Минобороны США.

И добавил, что особой роли полученные от США противотанковые ракеты Javelin здесь не сыграют, поскольку «уничтожение нескольких танков с помощью Javelin ничего не даст».





Поэтому, с его точки зрения, наилучший выход для Украины вместо прямого столкновения - «международное давление и ожидание ухода Путина».

Кроме того, бывший военный чиновник из США уверен, что и самому Киеву усиление конфликта выгоды не принесет, ведь такой поворот позволит закрепиться на юго-востоке страны тем, кто поддерживается Москвой.

Эскалация конфликта в Донбассе наблюдается с февраля 2021 года. ВСУ систематически обстреливают ЛДНР и стягивают к прифронтовой зону вооружение и технику.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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