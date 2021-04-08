Петербург готовится к открытию летних лагерей для детского отдыха

Сегодня, 08:05

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Петербург готовится к открытию летних лагерей для детского отдыха

Представители организаций, специализирующихся на детском отдыхе, из более 20-ти регионов России обсудили, как идет подготовка к летнему сезону.

В центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» состоялось межрегиональное мероприятие «Индустрия детского отдыха – 2021». На семинаре встретились специалисты по организации досуга детей, чиновники, а также ряд представителей образовательных и общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленобласти. Главной темой обсуждения на встрече стало развитие сферы детского отдыха, а также подготовка к летнему сезону.

В мероприятии принял участие глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он поднял вопрос о правильной организации питания для школьников и детсадовцев во время их пребывания в летних лагерях. Барабанщиков рассказал, что эксперты уже разработали специальное сбалансированное меню для детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Вся информация о блюдах представлена на сайте госструктуры. Также начальник Управления соцпитания подчеркнул, что специалисты уже разработали курсы повышения квалификации для персонала столовых образовательных учреждений.

Фото: vk.com/wall-179626042_153

При этом Барабанщиков обратил особое внимание на контроль качества блюд для детей. По его словам, необходимо тщательно следить за работой на комбинате, чтобы было организовано качественное и безопасное питание. В Петербурге уделяют особо внимание пользе и безопасности в организации питания. Отметим, что специалисты Управления соцпитания несут ответственность за соблюдение всех норм в организациях социального обслуживания.

Теми же принципами руководствуются при организации питания в детских садах. Согласно опросу Российского движения школьников, в Санкт-Петербурге столовые образовательных учреждений признаны одними из лучших. Также на мероприятии был поднят вопрос о возобновлении работы лагерей с возможностью дневного пребывания на базе городских школ. Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская отметила, что в городе подобная форма отдыха популярна среди родителей, и является мерой поддержки для детей льготных категорий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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