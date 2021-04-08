Петербург готовится к открытию летних лагерей для детского отдыха

Представители организаций, специализирующихся на детском отдыхе, из более 20-ти регионов России обсудили, как идет подготовка к летнему сезону.

В центре детско-юношеского творчества «Зеркальный» состоялось межрегиональное мероприятие «Индустрия детского отдыха – 2021». На семинаре встретились специалисты по организации досуга детей, чиновники, а также ряд представителей образовательных и общественных организаций Санкт-Петербурга и Ленобласти. Главной темой обсуждения на встрече стало развитие сферы детского отдыха, а также подготовка к летнему сезону.

В мероприятии принял участие глава Управления социального питания Алексей Барабанщиков. Он поднял вопрос о правильной организации питания для школьников и детсадовцев во время их пребывания в летних лагерях. Барабанщиков рассказал, что эксперты уже разработали специальное сбалансированное меню для детских оздоровительных лагерей (ДОЛ). Вся информация о блюдах представлена на сайте госструктуры. Также начальник Управления соцпитания подчеркнул, что специалисты уже разработали курсы повышения квалификации для персонала столовых образовательных учреждений.

При этом Барабанщиков обратил особое внимание на контроль качества блюд для детей. По его словам, необходимо тщательно следить за работой на комбинате, чтобы было организовано качественное и безопасное питание. В Петербурге уделяют особо внимание пользе и безопасности в организации питания. Отметим, что специалисты Управления соцпитания несут ответственность за соблюдение всех норм в организациях социального обслуживания.

Теми же принципами руководствуются при организации питания в детских садах. Согласно опросу Российского движения школьников, в Санкт-Петербурге столовые образовательных учреждений признаны одними из лучших. Также на мероприятии был поднят вопрос о возобновлении работы лагерей с возможностью дневного пребывания на базе городских школ. Председатель Комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская отметила, что в городе подобная форма отдыха популярна среди родителей, и является мерой поддержки для детей льготных категорий.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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