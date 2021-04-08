Неподалеку от границы с Украиной обнаружена колонна реактивных систем залпового огня «Ураган»

Жители Воронежской области гуляли в лесу и наткнулись на поле, где размещено огромное количество тяжелой техники, в том числе и танки. Здесь оказалась и колонна реактивных систем залпового огня «Ураган».

По словам очевидцев, размер поля, где копилась военная техника, составляет 3-4 километра. Там же были обнаружены кухня с полевым госпиталем. Таким образом, местным жителям удалось выйти на полевой лагерь России и сделать несколько видеокадров.



Фрагменты видео с новым полевым лагерем попали в руки CIT - группе российских независимых блогеров, занимающихся расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов, пишет SM News .

Как заявил руководитель CIT Руслан Левиев, это то место, куда будет перебрасываться военная техника и такие локации еще будут появляться. С его слов, расстояние до границы с Украиной составляет около 170 км. Сейчас команда CIT занимается изучением спутниковых снимков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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