Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что НАТО является единственным путем к окончанию войны на Донбассе, может означать фактическое окончание существования Украины как отдельного суверенного государства. Стратегия НАТО направлена на сдерживание России, и Украина, как часть исторической России, в составе этого Альянса подпишет себе смертный приговор. Об этом пишет Петр Акопов «РИА Новости».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг в ответ на заявление Зеленского указал, что Украина гипотетически может присоединиться к Альянсу в течение 5-6 лет — однако для этого должны принять решение все страны НАТО. В Берлине же прямо указали, что хоть Украина и имеет право на свободный выбор своих политических потребностей, однако «дальнейшие шаги навстречу членству пока не предусмотрены».





Эксперты отмечают, что Запад намерен увести у России важнейшую часть ее территории и устроить крупнейший передел геополитических границ, поэтому и обещает Киеву членство в НАТО. Но для России абсолютно неприемлемо включение Украины во враждебное по самой своей сути геополитическое пространство, поскольку на Украине продолжают пребывать малороссы, которые являются частью русской цивилизации.

И хотя в НАТО понимают, насколько серьезные последствия такой опасной авантюры могут коснуться Европы — причем в любом ее качестве, как Евросоюза, так и формата самостоятельных государств, — стратеги Альянса продолжают говорить о потенциальном вступлении Украины в НАТО, тем самым вызывая на провокации Россию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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