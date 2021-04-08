Генсека ООН призвали остановить распространение недостоверных данных о ситуации в ЦАР

Сегодня, 12:15

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Генсека ООН призвали остановить распространение недостоверных данных о ситуации в ЦАР

Руководитель «Содружества офицеров за международную безопасность» (СОМБ) и представитель российских инструкторов в ЦАР Александр Иванов обратился к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, направив ему письмо. Иванов призвал главу международной организации положить конец дезинформации относительно ситуации в ЦАР. 

В тексте документа руководитель СОМБ обращает внимание генерального секретаря на попытку некоторых СМИ ввести своих читателей в заблуждение, оправдывая преступников из вооруженных группировок «Коалиции патриотов за перемены» (CPC). Кроме того, СМИ пытаются подорвать всеобщее доверие к правительству ЦАР и ее союзникам, среди которых МИНУСКА и инструкторы из России.

Иванов выделил несколько изданий, которые лидируют в этом направлении. А именно Corbeau News и Le Tsunami, финансируемые Францией и запрещенные в ЦАР. По мнению эксперта, эти ресурсы дезинформируют читателей за пределами ЦАР, пользуясь их неосведомленностью. Речь о несуществующих нарушениях прав человека со стороны правительственных сил страны и их союзников, а также о геноциде и использовании химоружия. 


В своем письме Иванов отмечает, что информация, публикуемая в этих источниках, не имеет достоверных подтверждений.

Более того, когда боевики «Коалиции» пытались совершить госпереворот, именно эти СМИ оказывали им информационное содействие.

Глава СОМБ выразил беспокойство в связи с этим, поскольку считает неприемлемым сотрудничество ООН с ресурсами, аффилированными с боевиками. Речь в данном случае об обвинениях в адрес ЦАР и их союзников, сформулированных экспертами ООН на основании информации, полученной именно из таких источников. 

Подобный поверхностный подход и отсутствие фактчекинга неизбежно приводит к ложным выводам независимых экспертов.

Резюмируя, Иванов призвал генсека проконтролировать работу экспертов международной организации. 

«Важно, чтобы независимые наблюдатели и эксперты использовали только проверенную информацию и надежные источники», - заключил глава СОМБ.


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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