Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией

Сегодня, 16:50

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Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией

Лидер движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов, ссылаясь на осведомленные источники в ВСУ, рассказал, почему президент Украины Владимир Зеленский тянет время и до сих пор еще не отдал приказ о наступлении на позиции самопровозглашенных донбасских республик, а также, что ожидает войска страны в будущем. Об этом пишет «Евразия Daily».

Запад готов пойти на большую провокацию, говорит он, и главная ее цель - вовсе не возвращение контроля над ДНР и ЛНР. Печаль в том, что в случае реализации задуманного погибнет много украинских военнослужащих. Они и сами прекрасно осознают, что из них хотят сделать «пушечное мясо» в так называемой войне с Россией.


Когда они будут умирать на поле боя, в регионе появятся военкоры ведущих мировых изданий и телеканалов - например, BBC, CNN и других, которые станут один за другим выдавать сюжеты о «российской агрессии».

«Сразу несколько источников в ВСУ обратились ко мне и попросили рассказать о том, что надвигается страшная трагедия. Мне так и было заявлено: «Озвучивайте, делайте что угодно, главное — чтобы не было войны. Иначе мы все тут ляжем», — поведал Рогов.

Эксперт добавил, что в рядах ВСУ прокатилась информация о том, что Зеленский не зря летал на Восток, в Турцию и Катар. Он заявился туда, задавшись целью заполучить оружие и деньги. По факту, считает эксперт, договаривался о начале большой войны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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