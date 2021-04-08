В Польше пожаловались на покупку безракетных истребителей F-35 у США

В Польше раскритиковали контракт на покупку у США истребителей пятого поколения F-35.

На эти цели Варшава хочет потратить 4,6 млрд долларов, пишет Военное обозрение. Польские ВВС получат 32 F-35, то есть один такой военный самолет обойдется полякам в 144 млн долларов. Но в контракте прописана цена в 87 млн долларов. Оставшаяся сумма будет направлена на то, чтобы обучить пилотов, проводить техническое обслуживание и обновлять программное обеспечение, а также для закупки авиасимуляторов.





Стоит отметить, что ранее уже были ситуации, когда в контракте на закупку F-35 не прописывались затраты на обновление программного обеспечения, и поэтому стране приходилось едва ли не сразу платить за это.

Минобороны Польши утверждает, что приобретение F-35 выводит «ВВС страны на совершенно новый уровень» и позволит отказаться от истребителей МиГ-29. Первая партия F-35 поступит в Польшу в 2026 году.

Но, как отметил один из польских экспертов, Польша приобретает истребители без ракетных вооружений. И пока еще Варшава не получила информацию о цене ракет для новых истребителей. А они, к слову, комплектуются с завода только авиационной пушкой, что явно не устроит поляков.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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