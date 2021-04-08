Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

Транспортная авиация США практически ежедневно делает рейсы в Украину. «Московский комсомолец» еще шестого апреля сообщил о том, что, начиная с субботы, каждый день в этой стране садятся борты с военными грузами. С-130 Hercules вылетел непосредственно с территории Соединенных Штатов и приземлился в Киеве, сделав дозаправку в Испании. Борт C-17A сел во Львове. Он также летел напрямую из Штатов. Остальные американские транспортники вылетали с американских военных баз в Европе.

Что конкретно везут США из своей территории, журналистам пока достоверно неизвестно. Однако авторы ресурса Avia.pro предположили, что речь о тактическом ракетном вооружении для ВСУ.

Это могут быть комплексы «HIMARS», способные наносить удар по целям противника на дальности до 300 километров. Оружие, как предполагают в издании, может быть поставлено украинским войскам в Донбассе либо же быть брошено к границам Крыма.

Вероятность доставки на Украину тактического ракетного вооружения экспертами оценивается как очень высокая. Особенно с учетом недавнего звонка Байдена Зеленскому, в ходе которого тот заверил, что США не оставят Украину без помощи перед лицом «российской агрессии».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529