Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

Сегодня, 15:45

Image 16+
Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

Транспортная авиация США практически ежедневно делает рейсы в Украину. «Московский комсомолец» еще шестого апреля сообщил о том, что, начиная с субботы, каждый день в этой стране садятся борты с военными грузами. С-130 Hercules вылетел непосредственно с территории Соединенных Штатов и приземлился в Киеве, сделав дозаправку в Испании. Борт C-17A сел во Львове. Он также летел напрямую из Штатов. Остальные американские транспортники вылетали с американских военных баз в Европе.

Что конкретно везут США из своей территории, журналистам пока достоверно неизвестно. Однако авторы ресурса Avia.pro предположили, что речь о тактическом ракетном вооружении для ВСУ.


Это могут быть комплексы «HIMARS», способные наносить удар по целям противника на дальности до 300 километров. Оружие, как предполагают в издании, может быть поставлено украинским войскам в Донбассе либо же быть брошено к границам Крыма.

Вероятность доставки на Украину тактического ракетного вооружения экспертами оценивается как очень высокая. Особенно с учетом недавнего звонка Байдена Зеленскому, в ходе которого тот заверил, что США не оставят Украину без помощи перед лицом «российской агрессии».

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией

Сегодня, 16:50

Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

Сегодня, 15:45

Неподалеку от границы с Украиной обнаружена колонна реактивных систем залпового огня «Ураган»

Сегодня, 09:30

ВСУ на границе с Крымом провели учения по отражению высаженного с моря десанта

Сегодня, 00:10

В ГУР МОУ утверждают, что Россия перебрасывает военных из трех округов к границе с Украиной

Вчера, 09:40

Арестович: Украине очень дорого обойдется попытка вступить в НАТО

Вчера, 08:00

Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

6-04-2021, 22:35

Военная техника из США продолжает поступать в Украину

6-04-2021, 11:20

Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

6-04-2021, 10:30

Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

6-04-2021, 06:55

Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

5-04-2021, 23:45

Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

5-04-2021, 23:20

В Киеве ждут от США создания бесполетной зоны в случае наступления России

5-04-2021, 12:45

ДНР и ЛНР сообщили о стягивании сил ВСУ к линии разграничения

5-04-2021, 12:40

Американский генерал: Россия хочет полностью отрезать Украину от Черного моря

5-04-2021, 11:20

Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным базам в Крыму

5-04-2021, 09:00

Полковник ВСУ пообещал России существенные потери

5-04-2021, 08:45

Украинские эшелоны с военной техникой перемещаются на Донбасс

4-04-2021, 21:10

Самолет ВВС США, вылетевший с базы американских морпехов, приземлился во Львове

4-04-2021, 20:20

CIT: Москва стягивает артиллерию к границе с Украиной

4-04-2021, 12:30

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров