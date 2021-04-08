Глава саннадзора РПН Шевкун рассказала о главных нарушениях на рынке школьного питания

Сегодня, 16:20

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Глава саннадзора РПН Шевкун рассказала о главных нарушениях на рынке школьного питания

Начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на проходящем в Москве Всероссийском семинаре-совещании заявила о высоком уровне нарушений в системе обеспечения питания в школах и детских садах. Специалист подчеркнула, что ситуация в этой сфере не меняется в лучшую сторону.

По словам Шевкун, за этот год РПН выявил нарушения почти у 70% поставщиков. Глава саннадзора подчеркнула, что комбинаты нарушают требования санитарного законодательства. И если ситуация в школах постепенно налаживается, то комбинаты отказываются исправлять недочеты.

«Они как были, так и есть», — отметила представитель Роспотребнадзора.

В России нарушения выявлены у почти четырех тысяч компаний, работающих на рынке соцпитания. Проблемы связаны с транспортировкой, несоответствием показателем качества, маркировкой, условиями и сроками хранения продуктов, а также документацией.

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали несоответствия санитарным нормам в 24 тысячах школах. В отдельных регионах РФ нарушения происходят в три раза выше, чем в среднем по стране. О каких районах идет речь, Шевкун не сообщила. Несоблюдение правил чаще всего происходит из-за занижения массы порций, выдачи холодной продукции и отступления от норм по энергетической ценности и калорийности.

Остро проблема социального питания стоит в Санкт-Петербурге. Надзорные органы регулярно фиксируют различные нарушения, который, порой сотрудники предприятий пытаются решить с помощью взяток.

Так представителей прокуратуры пытались подкупить сотрудники комбината «Аванта». Предполагалось, что за деньги надзорные органы закроют глаза на выявленные в ходе рейда недочеты. В результате на владельца компании завели уголовное дело, а фирму за нарушения оштрафовали на 1 млн рублей.

А некоторые фирмы избирают другую тактику. К примеру, крупная компания «Артис-Детское питание», судя по всему и вовсе не собиралась устранять выявленные нарушения. По крайней мере, за три месяца после проведенной проверки ничего не изменилось. Теперь в Роспотребнадзоре планируют привлечь комбинат к административной ответственности.

Иногда просчеты в работе пищевиков приводят к серьезным последствиям. Один из инцидентов произошел в школе №422 Кронштадтского района - там массово отравились дети. Обслуживало ее ООО «ТД Профпит», заключившее около 100 договоров на организацию питания в городских образовательных учреждениях.

Проблемы с едой для школьников были и в гимназии №631, что в Приморском районе Санкт-Петербурга. В учебном заведении, которое обслуживает АО «Фирма «Флоридан», было зафиксировано несоответствие продукции по микробиологическим показателям. 

Количество нарушений, которые встречаются в Северной столице, говорит о том, что есть необходимость вводить новые инструменты управления на рынке социального питания.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

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