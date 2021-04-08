Гордон допустил ввод войск России на территорию Украины

Сегодня, 21:05

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Гордон допустил ввод войск России на территорию Украины

Россию не должно беспокоить то, что происходит в Донбассе, ибо этот регион - территория Украины. Столь острая риторика прозвучала из уст Дмитрия Гордона. Украинский журналист стал гостем программы «Персонально ваш», которая выходит в эфире радио «Эхо Москвы».

По его словам, когда страна-соседка начинает стягивать оружие к границе, появляются тревожные мысли и связанные с этим ассоциации.

«Я задаю себе вопрос: а зачем РФ стягивает огромное количество войск на самой границе с Украиной? Здесь может быть два ответа: вариант первый — пощекотать нервы Украине и выторговать что-то у своих западных партнеров. Вариант второй — просто войти на территорию Украины», — предположил Гордон.

Журналист добавил, что если ВСУ посчитают необходимым войти в Донбасс, то сделают это по приказу верховного главнокомандующего и «для того, чтобы выбить оттуда российских граждан, которые неизвестно почему и зачем там находятся».


Напомним: недавно оборонное ведомство Украины обвинило Россию в наращивании военного присутствия у границы. На заявление отреагировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сделал два важных акцента. Первый - российские войска находятся на территории своей страны. Второй - они находятся там, где на данный момент это целесообразно.

Ранее Дмитрий Гордон отличился пространным и интригующим высказыванием, из-за которого журналисты и эксперты предположили, что масштабное наступление ВСУ начнется 15 марта.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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