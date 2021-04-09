Украина дополнительно разместит на границе с Крымом четыре тысячи военных

Сегодня, 06:35

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Украина дополнительно разместит на границе с Крымом четыре тысячи военных

Глава государственной администрации Херсонской области Сергей Козырь сообщил о том, что на территории региона 7 апреля начались сборы территориальной обороны, которые продлятся 10 дней. На границе с Крымом будут размещены 8 подразделений, которые включат в себя более 4 тысяч украинских военнослужащих. 

Так, по словам главы Херсонской области, решение о таких сборах было принято в связи со стягиванием российских войск на границе с Украиной.


«Главнокомандующий украинских вооруженных сил принял решение о проведении внеплановых учебных сборов 124-й бригады территориальной обороны в пределах Херсонской области в период с 7 по 16 апреля», - сообщил Козырь.

Также он уточнил, что по результатам сборов будет сформирован специальный стрелковый батальон и бригада территориальной обороны, которая будет состоять из 6 отдельных батальонов.

Напомним, что 8 апреля украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Донбасс с рабочим визитом. Одной из целей поездки стало общение с военнослужащими Украины и посещение линии соприкосновения.

Ранее стало известно о том, что близ населенных пунктов Пески и Водяное в результате обстрелов погиб украинский военнослужащий Денис Юшко. Парню было 22 года.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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