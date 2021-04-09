Немецкий политолог предупредил об опасности в Донбассе для России

Политолог из Германии Александр Рар дал свою оценку вероятности возобновления войны в Донбассе. По его словам, начало вооруженного конфликта очень вероятно в данный момент. Однако России в этом вопросе стоит быть осторожнее.

Так, немецкий эксперт убежден, что на данный момент мир находится на грани войны. При этом Рар исключил, что Крым окажется под ударом. Ведь это российский регион, и никто не осмелится туда вторгнуться.

«Напасть на Крым решится только безумец. В этом случае Россия будет сражаться во всю силу. Не исключено, что в ход пойдет и ядерное оружие», - уверен политолог.

Однако Рар заметил, что на Донбассе для России существует серьезная опасность. Все прекрасно понимают, что Украина будет продолжать совершать множество провокаций для того, чтобы любыми силами втянуть в войну Россию, а потом публично обвинить ее в этом.

При этом немецкий политолог сомневается в том, что Киев решится начать открытое наступление на Донбасс, так как это будет зафиксировано представителями миссии ОБСЕ.

В заключении Рар добавил, что при поддержке Украины со стороны США большая война будет неизбежна. Стоит учесть, что события в Донбассе будут развиваться совсем не так, как это было в 2014 году. Ведь сейчас в ДНР и ЛНР проживает множество людей с российскими паспортами, потому Москва обязана защищать своих граждан.

«Если в 2014 году там были просто русскоязычные граждане, то теперь это граждане России. Это совсем другая история», - резюмировал Александр.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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