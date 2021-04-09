Средства ПВО Украины открыли огонь по неизвестным целям в Донбассе

Вблизи границы самопровозглашенной Донецкой народной республики по неизвестным целям открыли огонь украинские средства противовоздушной обороны.

Как сообщает Аvia.pro, были сбиты по меньшей мере три цели. Информации о том, какие точно применялись системы ПВО нет, но, предварительно, ВСУ задействовали зенитно-ракетные комплексы «Оса».

Предположительно, украинские военные уничтожили беспилотные летательные аппараты сил ДНР. Но ни со стороны украинских источников, ни со стороны ДНР подтверждений этой информации не поступало.





Не исключено, что ВСУ провели тренировку по перехватку ракет, беспилотников и самолетов. Ранее сообщалось, что на вооружении Луганской народной республики есть два штурмовика Су-25, которые могут в любой момент быть применены. ДНР же располагает несколькими ОТРК «Точка».

Ситуация в Донбассе, отмечают аналитики, в последние несколько недель достаточно серьезно обострилась. В ЛДНР не исключают полномасштабных военных действий, и уже прозвучали прогнозы о том, что ВСУ может начать выступление до конца апреля.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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