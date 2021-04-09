На передовой в Донбассе побывали военные советники из США

На передовой в Донбассе побывали военные специалисты из Соединенных Штатов Америки, которые прибыли с визитом на Украину.

По данным ряда Телеграм-каналов, американцы посетили Авдеевку и приехали на линию соприкосновения в районе Ясиноватой.

Военный корреспондент Семен Пегов (@wargonzo), а также канал «Ясиноватая Донбасс на линии огня» сообщают, что находились военные советники из США всего в 1800 метрах от блокпоста Народной Милиции самопровозглашенной ДНР.

Телеграм-канал ЧВК Пегов узнал, что в Донбассе побывала в том числе американская военноначальница Британи Стюарт, атташе по вопросам армии и обороны. Она привлекла на себя внимание тем, что каталась по передовой с шевроном «Украина или смерть».

«Если Киев под руководством Пентагона все-таки решится атаковать донбасские республики - смертей действительно будет много. А вот Украины, как государства, может и не остаться...», - пишет Пегов.

Цель визита американских военных специалистов на Донбасс не указывается, но очевидно, что связана она с обострением ситуации в регионе. Сомневаться не приходится, что речь идет о практической помощи в виде тренировок. Но не исключено, что военные США приехали для инструктажа военнослужащих перед масштабным наступлением.

Так в свое время поступила Турция. Она «заслала» своих советников, которые, непосредственно, и руководили наступлением азербайджанских войск во время Второй Карабахской войны.

Вчера в Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский, и явно не только для целей, которые обозначены его пресс-службой и освещаются украинскими СМИ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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