На передовой в Донбассе побывали военные советники из США

Сегодня, 10:05

Image 16+
На передовой в Донбассе побывали военные советники из США

На передовой в Донбассе побывали военные специалисты из Соединенных Штатов Америки, которые прибыли с визитом на Украину.

По данным ряда Телеграм-каналов, американцы посетили Авдеевку и приехали на линию соприкосновения в районе Ясиноватой.

Военный корреспондент Семен Пегов (@wargonzo), а также канал «Ясиноватая Донбасс на линии огня» сообщают, что находились военные советники из США всего в 1800 метрах от блокпоста Народной Милиции самопровозглашенной ДНР.

Телеграм-канал ЧВК Пегов узнал, что в Донбассе побывала в том числе американская военноначальница Британи Стюарт, атташе по вопросам армии и обороны. Она привлекла на себя внимание тем, что каталась по передовой с шевроном «Украина или смерть».


«Если Киев под руководством Пентагона все-таки решится атаковать донбасские республики - смертей действительно будет много. А вот Украины, как государства, может и не остаться...», - пишет Пегов.

Цель визита американских военных специалистов на Донбасс не указывается, но очевидно, что связана она с обострением ситуации в регионе. Сомневаться не приходится, что речь идет о практической помощи в виде тренировок. Но не исключено, что военные США приехали для инструктажа военнослужащих перед масштабным наступлением.

Так в свое время поступила Турция. Она «заслала» своих советников, которые, непосредственно, и руководили наступлением азербайджанских войск во время Второй Карабахской войны.

Вчера в Донбассе побывал президент Украины Владимир Зеленский, и явно не только для целей, которые обозначены его пресс-службой и освещаются украинскими СМИ.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Средства ПВО Украины открыли огонь по неизвестным целям в Донбассе

Сегодня, 08:40

Украина дополнительно разместит на границе с Крымом четыре тысячи военных

Сегодня, 06:35

Гордон допустил ввод войск России на территорию Украины

Вчера, 21:05

Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией

Вчера, 16:50

Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

Вчера, 15:45

Неподалеку от границы с Украиной обнаружена колонна реактивных систем залпового огня «Ураган»

Вчера, 09:30

ВСУ на границе с Крымом провели учения по отражению высаженного с моря десанта

Вчера, 00:10

В ГУР МОУ утверждают, что Россия перебрасывает военных из трех округов к границе с Украиной

7-04-2021, 09:40

Арестович: Украине очень дорого обойдется попытка вступить в НАТО

7-04-2021, 08:00

Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

6-04-2021, 22:35

Военная техника из США продолжает поступать в Украину

6-04-2021, 11:20

Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

6-04-2021, 10:30

Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

6-04-2021, 06:55

Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

5-04-2021, 23:45

Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

5-04-2021, 23:20

В Киеве ждут от США создания бесполетной зоны в случае наступления России

5-04-2021, 12:45

ДНР и ЛНР сообщили о стягивании сил ВСУ к линии разграничения

5-04-2021, 12:40

Американский генерал: Россия хочет полностью отрезать Украину от Черного моря

5-04-2021, 11:20

Истребители ВВС Украины отработали удары по российским военным базам в Крыму

5-04-2021, 09:00

Полковник ВСУ пообещал России существенные потери

5-04-2021, 08:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров