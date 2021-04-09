Военный грузовик с тремя ракетами для российского ЗРПК «Панцирь-С1» перевернулся под Белградом

Сегодня, 13:50

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Военный грузовик с тремя ракетами для российского ЗРПК «Панцирь-С1» перевернулся под Белградом

Под Белградом опрокинулся военный грузовик, который перевозил ракеты для российской системы ПВО «Панцирь-С1». Инцидент произошел на объездной дороге, передает сербское агентство Mondo.

По его сведениям, автомобиль с тремя ракетами на борту скатился с дороги. Одна ракета выпала из кузова. Трое военнослужащих пострадали в ходе этого дорожно-транспортного происшествия. О том, в каком они находятся состоянии, не сообщается.

Инцидент привел к тому, что движение на кольцевой дороге приостановили, проинформировали в государственной корпорации «Дороги Сербии». Причем, в обе стороны. 

Издание отмечает, что грузовик должен был доставить ракеты к ЗРПК на полигон «Пасулянске ливаде».

Первую часть российского «Панцирь-С1» в Сербию доставили в феврале, в рамках выполнения договоренностей между министрами обороны двух стран от 17 февраля 2020 года.

Еще раньше, в 2018-ом, из России были поставлены РЛС, БТР, танки, вертолеты и истребители МиГ-29 в рамках контрактов о модернизации своих вооруженных сил.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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