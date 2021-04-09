Общественный совет при Минпросвещения указал на проблему информированности о питании на сайтах школ

В Москве накануне прошел Всероссийский семинар-совещание о проблемах в школьном питании. В онлайн-дискуссии поучаствовали специалисты надзорных ведомств и эксперты по поставкам социального питания, а также региональные министерства.

Валентина Иванова, возглавляющая Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г Разумовского, отметила, что многие российские школы не размещают обязательную информацию о питании на собственных сайтах. Член Общественного совета при Минпросвещения отметила, что в ходе поверки были проанализированы сайты 472 школ в 36 субъектах РФ.

Согласно нормам, на сайтах школ должны указываться данные о поставщике питания, цикличном меню, энергетической ценности блюд, сведения об ответственных за организацию питания в школе и другая важная информация.

Однако в регионах были выявлены множественные типовые нарушения: информация не обновляется и присутствует не в полном объёме.

«Во-первых, неполная информация. Во-вторых, сайты неактивны, либо содержат не в полной мере ту информацию, которая предусмотрена законом об образовании и законом №47», - подчеркнула Иванова.

В ходе мониторинга также выяснилось, что на сайтах многих школ невозможно найти даже элементарные сведения о поставщике социального питания.

Иванова заявила, что пока на информационных порталах школ отсутствует подобная информация, невозможно говорить о контроле над качеством питания. Эксперт предложила еженедельно проверять сайты школ на соответствие требованиям размещения информации о питании учащихся. По ее словам, подобный мониторинг – задача сложная, но решаемая.

Важно отметить, что в ходе проверки рассматривались сайты школ из Санкт-Петербурга, на которые в последнее время поступали жалобы от родителей.

К примеру, необходимая информация об ответственном за организацию питания и меню отсутствует на сайте школы №472 Выборгского района. Родителям предлагают ознакомиться с типовым меню, одобренным правительством Санкт-Петербурга

Не лучше обстоят дела с сайтом школы №455, на которую ранее поступила жалоба о возможном отравлении . Хотя на нем указано цикличное меню, на портале нельзя найти информацию о поставщике питания.

Кроме того, в официальных документах о составлении цикличного меню отсутствует подпись директора.

В данной школе организацией питания занимается компания «Артис-детское питание», замеченная в ряде скандалов. Сообщество «Школьный ревизорро» в марте признало данного поставщика одним из худших организаторов социального питания в Санкт-Петербурге.

Из доклада Валентины Ивановой следует, что сайты школ содержат существенные нарушения и не предоставляют родителям школьников необходимую информацию. Надзорные ведомства должны обратить пристальное внимание на наполнение порталов образовательных учреждений обязательной информацией.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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