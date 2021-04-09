Близ Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции

Украинская сторона СЦКК сообщила, что Народная милиция самопровозглашенной ДНР приступила к работам по дооборудованию старых и обустройству новых оборонительных позиций близ Донецкого аэропорта, передает агентство «Интерфакс-Украина».

Сведениями о проведении инженерных работ по обустройству новых оборонительных позиций неподалеку от населенного пункта Широкино осведомлены и в пресс-центре Операции Объединенных сил. В сообщении ООС говорится, что украинское представительство Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в оперативном порядке проинформировало о нарушениях Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

В центре общественных связей Народной милиции самопровозглашенной ДНР эту информацию пока не комментируют.

Ранее сегодня сообщалось о том, что Руслан Хомчак, главком Вооруженных сил Украины, объявил о том, что Украина готова отреагировать на эскалацию вооруженного конфликта в Донбассе.

Напомним: о возможном наступлении Украины на позиции самопровоглашенных республик в Донбассе СМИ сообщают с марта. ВСУ активно стягивает военную технику к линии соприкосновения.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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