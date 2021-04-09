ФЗНЦ добился освобождения Миры Тэрады из американской тюрьмы

Вчера, 22:15

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ФЗНЦ добился освобождения Миры Тэрады из американской тюрьмы

Россиянку Миру Тэраду, которая около двух месяцев провела в тюрьме в Луизиане без законных оснований, депортируют в Россию.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей, приложивший много усилий для освобождения соотечественницы.

По его словам, в борьбе за освобождение, которую ФЗНЦ вел с начала года, ситуация иногда складывалась патовая, возникали неожиданные препоны. Из-за этого Тэрада провела в заключении лишних два месяца. Однако на данный момент почти все вопросы улажены. 

«Мы в шаге от того, чтобы вернуть нашу соотечественницу Миру Тэраду домой», – написал Шугалей.

Мира Тэрада была задержана в 2018 году в Финляндии, где отдыхала с матерью. Шесть месяцев ее продержали в тюрьмах строгого режима, не предъявляя обвинений. Затем девушку депортировали в Соединенные Штаты и обвинили в контрабанде наркотиков. После того, как россиянка пошла на сделку, ей изменили меру пресечения и вынесли наказание за отмывание денег. 

В ходе расследования выяснилось, что перевозкой наркотиков Миру заставлял заниматься ее бывший муж, гражданин США Алет Тэрада, который открыто сотрудничал с ЦРУ. Но самое интересное, по словам Шугалея, то, что имя этого человека не упоминается за последние три года ни в одном англоязычном СМИ. 

«Наши СМИ неоднократно писали о том, что он подозревается в связях с наркокартелями и торговле наркотиками в крупном размере. Именно за это он был выдворен из России. Но раз так, почему в американских источниках нет информации о том, задержан ли этот человек? Отбывает и он наказание за свои преступления? Последняя информация о нем была в ноябре 2019 года, когда Алета вывозили из России. И опять же писали об этом только в России», – заявил Шугалей.  

Адвокаты Тэрады утверждают, что бывший муж часто избивал ее, и даже ранил в ногу в ногу из огнестрельного оружия.

Мира Тэрада

Срок заключения Миры Тэрады закончился еще 29 января 2021 года. Однако она все еще не может вернуться на родину. Но, по словам Шугалея, сейчас появился шанс, что злоключения россиянки закончатся. Для ускорения процесса депортации Фонд защиты национальных ценностей нанял американского адвоката с русскими корнями. 

«И вроде процесс пошел.  Мне известно, что в ближайшие дни Миру готовят к депортации в Россию. Фонд защиты национальных ценностей, и я лично будем следить за судьбой нашей соотечественницы», – заявил Максим Шугалей. 


Источник: Информационное агентство «Informing»,
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