США требуют выдачи с Украины американцев-наемников, подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

Сегодня, 08:25

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США требуют выдачи с Украины американцев-наемников, подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

Американских наемников, воевавших в Донбассе, ждет суд в США и Минюст этой страны уже потребовал от Украины осуществить их экстрадицию. 

Речь идет о семи американцах, которые воевали на юго-востоке Украины в 2015 и 2016 годах. 

Ресурс «Укрликс», который ведет бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров, опубликовал запрос криминального отдела управления международных дел Минюста США в адрес Генпрокуратуры Украины. 

По словам Прозорова, в США уже собраны материалы, которые подтверждают то, что граждане США, выдачи которой добивается Минюст, совершали преступления в отношении мирного населения на территории Украины. 

Хотя Минюст США требует не разглашать материалы расследования, тем не менее, некоторые сведения об этом деле попали в СМИ. 

Так, известно, что в числе тех, кого добывается экстрадиции США, командир Крейг Остинг Лэнг. В отношении его дали показания его напарники, ранее служившие в морской пехоте США, Квинн Дэвид Рикерт и Санти Эмилио Пиртл. И если некоторых напарников Лэнга задержали, то сам он сейчас пребывает в Украине и даже там женился. Пока американец под домашним арестом. 

Добивается США экстрадиции и бывшего военного медика Дэвида Плэестера, а также Далтора Кеннеди. В ФБЛ получили информацию, что несколько лет назад  Кеннеди вместе с Ленгом планировал вооруженное нападение на Верховную раду Украины. 

Также в совершении военных преступлений в Украине подозревается бывший снайпер 101-й воздушно-десантной дивизии армии США в Ираке Брайан Бойэнджер. США также добываются выдачи Дэвида Клемана из Джорджии. 

Учитывая то, чем занимались наемники, пребывая на Донбассе, власти США считают их опасными для общества. К тому же, согласно законам США, граждане этой страны не могут участвовать в военных конфликтах за рубежом. За это преступление американское законодательство предусматривает наказание вплоть до смертной казни.

 

 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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