В Турции объявили о беспрецедентной поставке вооружения в Азербайджан

На фоне усиления напряженности в Нагорном Карабахе Турция объявила о готовности приступить к беспрецедентной поставке вооружения Азербайджану. Об этом сообщает ресурс АвиаПро без ссылки на какие-либо официальные или неофициальные источники, которые бы не позволили усомниться в достоверности информации.

Согласно источнику, Анкара намерена организовать поставки ударных беспилотников, танков, РСЗО и даже боевых вертолетов в рамках модернизации армии Азербайджана.

«Вполне вероятно, это связано с намерениями Турции и Азербайджана продолжить вооруженный конфликт в регионе, так как ранее стало известно о подготовке армиями Анкары и Баку вторжения в Синюкский район Армении», - отмечается публикации.

Издание сообщает, что в Азербайджан могут быть поставлены до 40 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Вчера турецкая компания Bayrak, производитель турецких БПЛА, в беседе с российским агентством РИА Новости подтвердила факт покупки Украиной беспилотных аппаратов, и отвергла домыслы СМИ о том, что президент Владимир Зеленский во время своего визита в Турцию десятого апреля побывает на производстве.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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