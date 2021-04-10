В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

Украина располагает порядка 500 танками, которые хоть сейчас готовы ринуться в бой. Об этом со ссылкой на информацию в открытых источниках пишет в своей статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, это, преимущественно, Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших машин украинской разработки на базе того же Т-64.

«Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против самопровозглашенной ДНР, а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — отмечается в публикации.

Кроме того, в распоряжении ВСУ имеется около 900 различных боевых бронированных машин. Подавляющее большинство - это БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80 и более ранние модели, а также «значительное количество МТ-ЛБ и БРДМ-2 различных модификаций».

Если спрогнозировать их распределение, то, по мнению Сивкова, 500-600 из них могут быть брошены на Донецк, остальные - на Луганск.

Группировка украинской артиллерии насчитывает до тысячи орудий, минометов и РСЗО. Из них 600 ВСУ могут задействовать на донецком направлении.

Военно-воздушные силы Украины - слабое место. Авиацией Украина особенно похвастать не может, и в США об этом ранее уже говорили. Вашингтон подумывает о том, чтобы расконсервировать свои истребители и передать их Украине.

По данным Сивкова, у Киева есть «14 Су-24, около 25 Су-25, 31 Су-27 и около 30 МиГ-29».

Что касается беспилотников, Украина располагает 70 американскими разведывательными дронами и ударными турецкими беспилотниками, но в незначительном количестве.

«Шесть турецких БПЛА Bayraktar TB2 особого влияния не окажут», — считает эксперт.

Незначительным вкладом в войну, по его мнению, могут отличиться и Военно-морские силы Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529