В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

Сегодня, 09:40

Image 16+
В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

Украина располагает порядка 500 танками, которые хоть сейчас готовы ринуться в бой. Об этом со ссылкой на информацию в открытых источниках пишет в своей статье для «Военно-промышленного курьера» заместитель президента по информационной политике Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), доктор военных наук Константин Сивков.

По его словам, это, преимущественно, Т-64 и Т-72, а также некоторое количество новейших машин украинской разработки на базе того же Т-64.

«Из этих танков с учетом особенностей театра предстоящих боевых действий до 300-320 могут быть направлены против самопровозглашенной ДНР, а оставшиеся 150-180 — на Луганском направлении», — отмечается в публикации.

Кроме того, в распоряжении ВСУ имеется около 900 различных боевых бронированных машин. Подавляющее большинство - это БМП-1 и БМП-2, БМД-1 и БМД-2 советского производства, БТР-80 и более ранние модели, а также «значительное количество МТ-ЛБ и БРДМ-2 различных модификаций».

Если спрогнозировать их распределение, то, по мнению Сивкова, 500-600 из них могут быть брошены на Донецк, остальные - на Луганск.


Группировка украинской артиллерии насчитывает до тысячи орудий, минометов и РСЗО. Из них 600 ВСУ могут задействовать на донецком направлении.

Военно-воздушные силы Украины - слабое место. Авиацией Украина особенно похвастать не может, и в США об этом ранее уже говорили. Вашингтон подумывает о том, чтобы расконсервировать свои истребители и передать их Украине.

По данным Сивкова, у Киева есть «14 Су-24, около 25 Су-25, 31 Су-27 и около 30 МиГ-29».

Что касается беспилотников, Украина располагает 70 американскими разведывательными дронами и ударными турецкими беспилотниками, но в незначительном количестве.

«Шесть турецких БПЛА Bayraktar TB2 особого влияния не окажут», — считает эксперт.

Незначительным вкладом в войну, по его мнению, могут отличиться и Военно-морские силы Украины.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

Сегодня, 09:40

США требуют выдачи с Украины американцев-наемников, подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

Сегодня, 08:25

Близ Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции

Вчера, 23:30

На передовой в Донбассе побывали военные советники из США

Вчера, 10:05

Средства ПВО Украины открыли огонь по неизвестным целям в Донбассе

Вчера, 08:40

Украина дополнительно разместит на границе с Крымом четыре тысячи военных

Вчера, 06:35

Гордон допустил ввод войск России на территорию Украины

8-04-2021, 21:05

Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией

8-04-2021, 16:50

Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

8-04-2021, 15:45

Неподалеку от границы с Украиной обнаружена колонна реактивных систем залпового огня «Ураган»

8-04-2021, 09:30

ВСУ на границе с Крымом провели учения по отражению высаженного с моря десанта

8-04-2021, 00:10

В ГУР МОУ утверждают, что Россия перебрасывает военных из трех округов к границе с Украиной

7-04-2021, 09:40

Арестович: Украине очень дорого обойдется попытка вступить в НАТО

7-04-2021, 08:00

Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

6-04-2021, 22:35

Военная техника из США продолжает поступать в Украину

6-04-2021, 11:20

Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

6-04-2021, 10:30

Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

6-04-2021, 06:55

Разведка ДНР: на позиции ВСУ в Донбассе прибудет делегация военного атташе США

5-04-2021, 23:45

Руденко: Украина хочет развязать войну против ЛДНР, чтобы остановить «Северный поток-2»

5-04-2021, 23:20

В Киеве ждут от США создания бесполетной зоны в случае наступления России

5-04-2021, 12:45

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров