Генпрокуратура назвала типовые нарушения при организации питания в российских школах

Сегодня, 13:30

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Генпрокуратура назвала типовые нарушения при организации питания в российских школах

На «Всероссийском семинаре-совещании по вопросам обеспечения безопасности и качества питания обучающихся», который организовала Академия Минпросвещения России, обсуждали проблемы в организации школьного питания. Представитель Генпрокуратуры рассказала о типичных нарушениях. 

Начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних Генеральной прокуратуры РФ Дарья Бугаева рассказала об итогах прокурорской проверки в сфере надзора за исполнением законодательства при обеспечении школ питанием. По словам Бугаевой, удалось выявить систематические нарушения при осуществлении госзакупок со стороны органов местного самоуправления и компаний-поставщиков.  

Дарья Бугаева уточнила, что прокуратуре стало известно об «искусственном дроблении единых закупок». Таким образом поставщики питания избавляются от компаний-конкурентов во время проведения торгов. При проведении аукционов в один контракт объединялись товары, не подлежащие объединению. Менялись условия уже заключенных договоров. 

Искусственное дробление единых закупок было зафиксировано сразу в трех районах Санкт-Петербурга: Невском, Центральном, Приморском. Об этом писали местные СМИ. В одной из публикаций журналисты указали, что такая процедура может привести к появлению картелей в сфере соцпитания.

По словам Дарьи Бугаевой, картелизированность – это еще одна существенная проблема на рынке питания. Например, петербургский комбинат «Артис-Детское питание» был трижды замечен ФАС в картельном сговоре

В начале года «Артис» получил 25 контрактов на поставку питания в школы Колпинского района. Такое большое количество договоров компании удалось получить за счет резкого снижения начальной цены при торгах. 

Из-за низкой себестоимости очевидно страдает качество обедов. В социальных сетях в адрес «Артиса» постоянно поступают жалобы и негативные комментарии от родителей школьников. Администрация Колпинского района игнорирует ситуацию.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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