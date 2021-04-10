Баранец рассказал, как США пытались выкрасть секреты российских гиперзвуковых ракет

Сегодня, 14:05

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Баранец рассказал, как США пытались выкрасть секреты российских гиперзвуковых ракет

США при первом тестовом пуске гиперзвуковой ракеты настигла неудача. Как сообщили несколько дней назад американские СМИ, она не смогла отделиться от носителя - самолета-бомбардировщика B-52. Крах американской разработки в беседе с «Журналистской правдой» прокомментировал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

По его словам, ничего удивительного в этом нет. Америка от России в сфере гиперзвука отстала как минимум лет на десять.


«Штаты не смогли решить вопрос с устройством прямоточного двигателя… Американцы до сих пор не смогли решить формулу защиты тела ракеты от сверхвысоких температур, которое нагревается свыше 3000 градусов Цельсия…  У них эти элементы системы управления просто горят и плавятся», - пояснил эксперт.

Между тем Россия уже имеет не на стадии тестирования, а на вооружении две гиперзвуковые системы - «Авангард» и «Кинжал». На подходе «Циркон», который вышел уже на финишную прямую в процессе прохождения испытаний.

США очень хотели иметь те же гиперзвуковые возможности, что и Россия. Но поскольку с собственными разработками имелись проблемы, спецслужбы намеревались завладеть российскими секретами.

Они напрягли всю свою шпионскую сеть в России.

«Решить проблемы гиперзвукового вооружения хотели несколькими способами: выкрадывание секретов методом прослушки, фотографирования документов и подкупа предателей в России, которые работают с гиперзвуковым оружием. К великому сожалению, трое таких предателей уже нашлось, что и заставляет сегодня ужесточать работу с государственной военной тайной», - констатировал военный эксперт.

Он заверил, что после случившегося в стране были предприняты меры по ужесточению охраны государственной тайны.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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