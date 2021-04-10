ВСУ на учениях отработали массированные ракетные удары по Крыму

Сегодня несколько часов назад Вооруженные силы Украины на учениях отработали масштабный ракетный удар по территории полуострова Крым и кораблям Военно-морского флота России, задействовав ракетный комплекс «Нептун». Об этом со ссылкой на информацию украинских СМИ сообщил ресурс Avia.pro.

По его сведениям, крылатые ракеты комплекса «Нептун» были запущены с государственного испытательного полигона «Алибей» по территории полигона, который размещен близ Крыма.

Украинские журналисты гордо сообщают о том, что все обозначенные цели были успешно поражены. При этом в оборонном ведомстве Украины комментировать учения пока не спешат.

В Avia.pro считают, что отработка с применением крылатых ракет, которую провели в Украине, представляет серьезную опасность для России, в частности, для Крыма. Особенно если принять во внимание, что полигон, по которому били, располагается очень близко от полуострова.

Есть информация, что в ответ на прошедшие учения Россия организует собственные маневры к западу от Крыма. В маневрах, кроме боевых кораблей, планируется задействовать авиацию и береговые ракетные комплексы.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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