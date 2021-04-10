США создают беспилотник для борьбы с российскими подводными лодками

Сегодня, 15:20

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США создают беспилотник для борьбы с российскими подводными лодками

США работают над новыми версиями беспилотников, главная задача которых будет бороться с российскими подлодками. Об этом пишет «Взгляд».

Первый беспилотник на вооружение ВМС США поступил еще в 1963 году. Таковым принято считать вертолет QH-50 DASH. Вторым по счету признан MQ-8B Firescout. Он, кроме возможностей нести на себе противолодочные и ядерные боеголовки, был способен поражать цели благодаря встроенным ракетам.


Сейчас США работают над новым беспилотным аппаратом MQ-8C. Проект реализуется силами американской военно-промышленной компании Northrop Grumman. Построен он будет на базе MQ-8 Fire Scout.

Беспилотник будет превосходить своих предшественников не только по грузоподъемности, но и функционалу.

Предполагается, что MQ-8C сможет нести на себе ядерные торпеды и бомбы. Также он получит в оснащение современную радиолокационную станцию, которая сможет очень точно определять местоположение подводных лодок противника.

Кроме того, у аппарата будет тепловизор обнаружения всплывающего кильватерного следа субмарины, а также бои, предназначенные для идентификации обнаруженной подлодки.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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