Глава ФЗНЦ назвал «показательной поркой» решение властей США по россиянке Мире Тэрада

Сегодня, 15:25

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Глава ФЗНЦ назвал «показательной поркой» решение властей США по россиянке Мире Тэрада
Источник фото: Федеральное агентство новостей

Возвращение россиянки Миры Тэрада, отбывшей тюремное заключение в США, снова откладывается. Об этом сообщил глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей.

Накануне появилась информация, что сегодня, 10 апреля, Тэрада должна вернуться из Соединенных Штатов. Американские бюрократы наконец подготовили для этого все необходимые документы, но теперь ее не выпускают из США в связи со вспышкой коронавируса среди содержащихся в депортационном центре людей, написал глава ФЗНЦ в Telegram.

«Ночь была бессонной и крайне тревожной. Ее мама, я и все, кто борется за освобождение Миры Тэрады, ждали, что сегодня она окажется на родине. Все документы для депортации были готовы и вчера в 19:20 по нью-йоркскому времени Мира должна была сесть на самолет, который летит в Москву», – сообщил Шугалей.

Он также заявил, что россиянка уже ранее переболела коронавирусом и у нее должны были выработаться антитела к инфекции, поэтому необходимость 10-дневного карантина выглядит как минимум странно. Правозащитник считает, что сложившаяся ситуация является «показательной поркой» и не имеет ничего общего с эпидемиологическими мерами.

Гражданка России Мира Тэрада (ранее Оксана Вовк) была осуждена в США по обвинению в отмывании денег и распространении наркотиков. В суде она рассказала, что преступной деятельностью занимался ее муж, а она не имеет никакого отношения к этому. Несмотря на то, что срок ее тюремного заключения истек еще 29 января, она более двух месяцев не может вернуться домой.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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