Турецким наемникам не заплатили за бои в Нагорном Карабахе

Турецким наемникам не заплатили за бои в Карабахе.

Как сообщили в Telegram-канале WarGonzo, ссылаясь на арабоязычные соцсети, сирийские боевики, которых Турция спонсировала для ведения боевых действий в Нагорном Карабахе, жалуются на финансовый обман. Дело в том, что 16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха не заплатила ни им за работу в НКР, ни семьям погибших и раненых.

«16-я дивизия Султана Сулеймана Шаха не выполнила обязательства перед нашими бойцами, не выдала зарплаты, не заплатила ничего раненым и семьям погибших. Многие из нас голодают. Так не должно быть», — передали в WarGonzo слова одного из бывших сирийских наемников.

Как предположили эксперты, видео с жалующимся боевиком было снято в северной части Сирии, где обычно и происходила вербовка солдат. Но точная дата записи остается неизвестной.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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