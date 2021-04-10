Экс-боец бригады «Восток»: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

Писатель и бывший боец бригады «Восток» Владлен Татарский дал оценку уровню украинских вооруженных сил и предположил, откуда они могут начать наступление на Донбассе. Об этом сообщает «Украина.ру».

Эксперт признал, что уровень подготовки украинского войска превосходит ЛНР и ДНР в 3-4 раза. У первых на вооружении имеется много артиллерии, новой военной техники, а также радары, предоставленные США и системы залпового огня. С такими запасами, по словам Татарского, Украина может начать наступление в любом месте.

Бывший военный напомнил, что на линии соприкосновения в Донбассе сегодня наблюдается очень напряженная ситуация. Обстрелы на территории ДНР усиливаются, сосредоточение военной техники очень высокое. По слухам, 2 мая, сразу после Пасхи, ожидается крупное наступление вооруженных сил Украины.

При этом Татарский уверен, что никакого масштабного наступления ожидать не стоит. Все произойдет локально, в городской застройке. Именно такой сценарий отрабатывали на Украине во время учений.

«Нужно быть готовым к тому, что бои в городской застройке приведут к гуманитарной катастрофе. Если ВСУ атакуют Горловку, Донецк или Ясиноватую, стоит ожидать большие потоки людей на дорогах. А при высокой плотности населения это может привести к гуманитарному напряжению», - констатировал эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529