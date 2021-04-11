Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

Сегодня, 09:45

Image 16+
Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

Российские военные обрушили мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины в Донбассе, воспользовавшись средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, в том числе теми, которые могут воздействовать даже на космические аппараты. Об этом сообщил ресурс АвиаПро.

Отмечается, что в результате обрушенного радиоэлектронного удара украинские военнослужащие остались без средств спутниковой связи, и теперь не могут задействовать беспилотники, радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной разведки и так далее.


«ОБСЕ заявляет, что зафиксирован всплеск активности по подавлению сигналов GPS в Донбассе. Это оказывает влияние на возможность мониторинга ситуации в регионе в рамках существующего соглашения между Россией и Украиной. Все эти шаги вызывают серьезную обеспокоенность по поводу надвигающегося сценария эскалации напряженности между двумя странами», - пишет издание «Соха».

Эксперты склонны считать, что такими действиями Москва пытается вынудить Киев пойти на выполнение Минских соглашений. Но прозвучавшие ранее из уст представителей российской власти заявления позволяют говорить о том, что в случае, если на Донбассе снова будет горячо и возникнет угроза повторения сценария Сребреницы, Россия может ввести свои войска для защиты россиян, которые проживают в регионе.

Ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает в Черное море десять боевых судов Каспийской флотилии.

Также поступили сведения о том, что США направили в поддержку Украины два своих эсминца. В Черное море они могут войти уже через пару дней.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

Сегодня, 09:45

Экс-боец бригады «Восток»: уровень подготовки ВСУ превосходит ЛДНР в 3-4 раза

Вчера, 23:40

ВСУ на учениях отработали массированные ракетные удары по Крыму

Вчера, 15:45

В РФ насчитали на Украине 500 готовых к войне танков

Вчера, 09:40

США требуют выдачи с Украины американцев-наемников, подозреваемых в военных преступлениях в Донбассе

Вчера, 08:25

Близ Донецкого аэропорта начали возводить оборонительные позиции

9-04-2021, 23:30

На передовой в Донбассе побывали военные советники из США

9-04-2021, 10:05

Средства ПВО Украины открыли огонь по неизвестным целям в Донбассе

9-04-2021, 08:40

Украина дополнительно разместит на границе с Крымом четыре тысячи военных

9-04-2021, 06:35

Гордон допустил ввод войск России на территорию Украины

8-04-2021, 21:05

Украинские военнослужащие не хотят воевать с Россией

8-04-2021, 16:50

Военно-транспортные самолеты ВВС США массово перебрасывают на Украину тактические ракеты

8-04-2021, 15:45

Неподалеку от границы с Украиной обнаружена колонна реактивных систем залпового огня «Ураган»

8-04-2021, 09:30

ВСУ на границе с Крымом провели учения по отражению высаженного с моря десанта

8-04-2021, 00:10

В ГУР МОУ утверждают, что Россия перебрасывает военных из трех округов к границе с Украиной

7-04-2021, 09:40

Арестович: Украине очень дорого обойдется попытка вступить в НАТО

7-04-2021, 08:00

Политолог: целью войны в Донбассе для США является мировое господство

6-04-2021, 22:35

Военная техника из США продолжает поступать в Украину

6-04-2021, 11:20

Под Харьковом заметили эшелон ВСУ с бронетехникой, следующий в Донбасс

6-04-2021, 10:30

Политолог Радзиховский: захват украинских территорий не принесет Кремлю никакой выгоды

6-04-2021, 06:55

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров