Украинские военные в Донбассе остались без спутниковой связи, GPS и средств РЭР

Российские военные обрушили мощный удар по позициям Вооруженных сил Украины в Донбассе, воспользовавшись средствами радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронного подавления, в том числе теми, которые могут воздействовать даже на космические аппараты. Об этом сообщил ресурс АвиаПро.

Отмечается, что в результате обрушенного радиоэлектронного удара украинские военнослужащие остались без средств спутниковой связи, и теперь не могут задействовать беспилотники, радиолокационные станции, комплексы радиоэлектронной разведки и так далее.

«ОБСЕ заявляет, что зафиксирован всплеск активности по подавлению сигналов GPS в Донбассе. Это оказывает влияние на возможность мониторинга ситуации в регионе в рамках существующего соглашения между Россией и Украиной. Все эти шаги вызывают серьезную обеспокоенность по поводу надвигающегося сценария эскалации напряженности между двумя странами», - пишет издание «Соха».

Эксперты склонны считать, что такими действиями Москва пытается вынудить Киев пойти на выполнение Минских соглашений. Но прозвучавшие ранее из уст представителей российской власти заявления позволяют говорить о том, что в случае, если на Донбассе снова будет горячо и возникнет угроза повторения сценария Сребреницы, Россия может ввести свои войска для защиты россиян, которые проживают в регионе.

Ранее сообщалось о том, что РФ перебрасывает в Черное море десять боевых судов Каспийской флотилии.

Также поступили сведения о том, что США направили в поддержку Украины два своих эсминца. В Черное море они могут войти уже через пару дней.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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