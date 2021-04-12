Военный самолет США C-130 прилетел в Киев из Риги с неизвестным грузом

Сегодня, 08:10

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Военный самолет США C-130 прилетел в Киев из Риги с неизвестным грузом

В воскресенье, 11 апреля, в Киев из Риги прибыл военно-транспортный самолет С-130 ВВС США. 

О том, какой именно груз был доставлен этим самолетом Украине, не сообщается. Информация о его прибытии была размещена на порталах, которые отслеживают передвижение авиации. 

После разгрузки борт вылетел в обратном направлении. 

С-130 - это военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Он достаточно успешно используется американской военной авиацией. 

Это уже не первый рейс С-130 ВВС США в Украину в апреле текущего года. Так, 2 апреля аналогичный самолет прибыл на территорию Украины из немецкой авиабазы Рамштайн. Этот самолет совершил посадку в Киеве. 

4 апреля во Львове приземлился тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США. Информации о том, какой груз он доставлял, также не было. Известно, что он, перед прибытием в Украину, совершал посадку на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в испанской Севилье. Там функционирует база американских морских пехотинцев. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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