Военный самолет США C-130 прилетел в Киев из Риги с неизвестным грузом

В воскресенье, 11 апреля, в Киев из Риги прибыл военно-транспортный самолет С-130 ВВС США.

О том, какой именно груз был доставлен этим самолетом Украине, не сообщается. Информация о его прибытии была размещена на порталах, которые отслеживают передвижение авиации.

После разгрузки борт вылетел в обратном направлении.

С-130 - это военно-транспортный самолет средней и большой дальности. Он достаточно успешно используется американской военной авиацией.





Это уже не первый рейс С-130 ВВС США в Украину в апреле текущего года. Так, 2 апреля аналогичный самолет прибыл на территорию Украины из немецкой авиабазы Рамштайн. Этот самолет совершил посадку в Киеве.

4 апреля во Львове приземлился тяжелый военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III ВВС США. Информации о том, какой груз он доставлял, также не было. Известно, что он, перед прибытием в Украину, совершал посадку на авиабазе Морон-де-ла-Фронтера в испанской Севилье. Там функционирует база американских морских пехотинцев.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529