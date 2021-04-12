Главред: Велик риск случайного начала войны в Черном море

Сегодня, 13:00

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Главред: Велик риск случайного начала войны в Черном море

Авторы украинского издания «Главред» обеспокоены переброской российских военных кораблей Каспийской флотилии в Черное море.

По сути речь идет о десятке артиллерийских и десантных катеров, пишут они, но это не делает малые суда менее опасными.

«Эти корабли ничем не хуже наших катеров, которые с помпой производились на «Ленинской кузне», а потом в Керченском проливе попали в беду», - напоминают в статье и тут же выражают уверенность, что корабли Каспийской флотилии, вне всякого сомнения, усилят Черноморский флот России.

Катера могут применяться как в черноморском направлении, так и в азовском против ВМФ Украины. Авторы украинского издания в данном контексте употребляют фразу «так называемого», потому что, утверждают они, на Украине от военного флота почти ничего не осталось.


«Наша армия во многом уступает российской и по количеству новых вооружений, и по численности военнослужащих», - подчеркивается обозревателями.

Поэтому, по мнению журналистов, Украине следует стараться нанести России максимально возможный ущерб, если война все же будет.

«Путин будет настроен на то, чтобы завершить ее в течение недели, как это было в 2008 году в Грузии. Он будет рассчитывать на блицкриг с минимальными потерями. Если потери российской стороны начнут расти, или война будет затягиваться, для Путина это будет смерти подобно, тогда он подожмет хвост и уйдет», - цитирует «Главреда» ИноСМИ.

Большие надежды в публикации авторы возлагают на американские корабли, которые поддержат Украину в случае вооруженного конфликта.

«Наличие кораблей более сильного противника, безусловно, будет сдерживать агрессора», - рассуждают они.

Также в статье выражается обеспокоенность тем, что в сложившихся обстоятельствах велик риск случайного начала войны. Намеренно Россия и США воевать друг с другом точно не собираются.

«Когда в ограниченном пространстве находятся противоборствующие силы, даже если они там для учения или для сдерживания другой стороны — это потенциальный фактор военной опасности, наращивание рисков... Так что велик риск случайного начала войны», - резюмировали в издании.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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