Снайперы ВСУ используют в Донбассе новые винтовки с лучшей дальнобойностью

Сегодня, 12:50

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Снайперы ВСУ используют в Донбассе новые винтовки с лучшей дальнобойностью
Военкор Пегов

Снайперы ВСУ под Донецком стреляют новыми патронами, следовательно, обладают современными винтовками, с улучшенной дальнобойностью. Такие выводы сделал военный корреспондент Семен Пегов, приехавший на фронт, где его очень «тепло» встретили.

В своем Telegram-канале в понедельник, 12 апреля, он рассказал, что украинские снайперы работают под Донецком. При этом прицельный огонь ведется уже не из снайперской винтовки Драгунова, ибо применяются не 7,62-миллиметровые патроны, а патроны 338 lapua magnum калибром 8,58 мм.

По мнению Пегова, этот факт может указывать на то, что украинские стрелки получили новые винтовки с лучшей дальнобойностью.


Военкор допустил, что новое оружие, по всей видимости, принадлежит Силам специальных операций ВСУ - ранее поступала информация о том, что на данный участок прибыли бойцы ССО.

«В общем, обстановка накаляется. Что тут греха таить», - резюмировал Пегов.

Ранее Юлия Мендель, пресс-секретарь президента Украины, заявила, что Украина не намерена прибегать к широкомасштабному наступлению в Донбассе. Возвращать свои территории на востоке страны Киев намерен исключительно путем переговорного процесса.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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