The American Conservative: Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины

Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины.

Об этом на страницах издания The American Conservative (США) пишет полковник в отставке, старший научный сотрудник The American Conservative, бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор, передает ИноСМИ . Он отметил, что США вновь столкнулись с нехваткой политиков, которые готовы сказать «нет» безумным идеям.

Макгрегор отмечает, что история уже не раз доказывала, насколько разрушительным может быть противостояние с Россией. Тем не менее, Вашингтон продолжает провоцировать Москву на конфликт, используя для этого ситуацию в Украине.





В публикации автор вспоминает события 1937 года, когда президент Франклин Рузвельт решил не мстить японцам за обстрел подводной лодки. Но, затаив обиду, США в дальнейшем разгромили Японию, используя в том числе и атомные бомбы.

Но Белому дому стоит учитывать, что российская армия существенно отличается от армий тех стран, с которыми до этого сталкивались американцы. Российские военные имеют современное оружие, и к тому же за плечами у многих из них участие в реальных операциях.

Если на Донбассе дойдет до военных действий с участием России, то, по мнению эксперта, Россия пойдет на то, чтобы поглотить территории юга страны до Днепра, а, возможно, и попытается захватить все черноморское побережье Украины.

Действия нынешнего президента США Джо Байдена, отмечает Магкрегор, напоминают ему тех мировых лидеров, которые взвешивали каждый свой шаг. Он отметил, что Байден не хочет как Рузвельт обдумывать свои решения. И это может вылиться в серьезный конфликт, последствия которого затронут весь мир.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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