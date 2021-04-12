В Турции обеспокоены ситуацией в Черном море, опасаясь, что Запад будет требовать от Анкары сделать окончательный выбор касательно взаимодействий с Россией.

Главный редактор турецкой проправительственной газеты Yeni Safak Ибрагим Карагюль отмечает, что Турция может быть втянута в противостояние между РФ и США в черноморском регионе, пишет Евразия Daily .

Ибрагим Карагюль пишет о том, что Турция в последние несколько лет была слишком поглощена проблемами в Восточном Средиземноморье и Эгейском море, спровоцированные военными действиями в Сирии и Ираке. Но при этом НАТО наращивало силы в Болгарии и Румынии, объясняя это необходимостью «защиты Европы от России».





В сложившейся ситуации, отмечает Ибрагим Карагюль Турция оказалась окружена странами, которые не только вооружились, но и могут действительно оказать серьезное давление на Турцию, сдерживая ее развитие.

«Это предоставило нам ощутимое доказательство того, что США и Европа имеют обширный план против Турции на всех сухопутных границах, во всех морях и во многих уголках региона, что они собираются заставить Турцию заплатить высокую цену за отделение от Запада и прокладывание собственного пути», — утверждает автор публикации.

Карагюль отмечает, что после того как Крым был присоединен к России, Украина обратилась за помощью к Западу. В регионе сложился кризис, урегулировать который Запад попытается совершенно не по тому сценарию, о котором говорят многие.

По его мнению, Турция оказалась зажатой США и НАТО и если начнется война в Черном море, то пострадают все страны региона. Этот удар по Турции, уверен эксперт, станет ощутимым, и будет своеобразным способом отомстить Анкаре за стремление идти собственным путем.

«Все угрозы, нацеленные на нас, находятся в США. США и НАТО могут захотеть поддержать Украину и оттеснить Россию от Запада. Однако это также подтолкнет Турцию к смертельному выбору. Они собираются усилить напряженность в Черном море до такой степени, что Турцию спросят:

«Вы с нами или с Россией?» - пишет Карагюль.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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