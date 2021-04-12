В Турции рассказали, что украинские Bayraktar TB2 обнаружили в Донбассе «Панцири» противника

Турецкое издание Haber7 рассказало читателям о том, что закупленные Киевом у Анкары ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2 впервые побывали в Донбассе. Полет имел разведывательный характер и оказался очень успешным.

В статье говорится о том, что «ставшие страшным сном для российской системы противовоздушной обороны «Панцирь-С1» Bayraktar TB2 сумели увидеть в Донбассе много российской военной техники и вооружения.

Утверждается, что дроны засекли со стороны позиции противника Украины те же «Панцири», а также ЗРК С-125 и «Тор».

Журналисты при этом ссылаются на Твиттер-аккаунт Clash Report, где приводятся слова зампредседателя парламентского комитета по вопроса обороны и разведки Украины Юрия Мысягина.

«Ударные беспилотники Байрактар ТБ2, совершившие свой первый полет над Донбассом, обнаружили со стороны противника позиции зенитных ракетных комплексов "Панцирь-С1?, С-125 и "Тор"», - рассказал он.

Турецкое Haber7 заканчивает публикацию напоминанием о достижениях турецких беспилотников. В Сирии, по его сведениям, Bayraktar TB2 удалось уничтожить два «Панцирь-С1». В Ливии дроны якобы уничтожили более 20 таких ЗРПК, а в 2020 году отличились уничтожением большого количества таких комплексов во время войны в Нагорном Карабахе.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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