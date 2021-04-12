Пригожин не поддерживает идею аренды Конюшенного двора за 1 рубль

Российский бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что думает о передаче Конюшенного ведомства инвесторам на базе программы «Аренда памятника за 1 рубль».

Издание Peterburg News обратилось в пресс-службу «Конкорда» за комментариями бизнесмена. Журналисты поинтересовались у предпринимателя, ждет ли проект коммерческий успех, особенно с учетом наличия церкви на его территории.

Так, по словам Пригожина, инвестиционная деятельность Северной столицы переживает не лучшие времена. Бизнесмен считает, что Конюшенное ведомство уже давно можно было передать инвесторам, однако этого не было сделано. В итоге здание разрушается, добавил он. По мнению Пригожина, единственное, что прикрывает позор города – это меняющиеся баннеры на историческом здании, которое стало заложником интриг и мошеннических схем.





Относительно церкви предприниматель ответил, что для людей она всегда актуальна, однако с коммерческой деятельностью плохо сочетается.

Также Пригожин, иронизируя по поводу чиновников, тратящих понапрасну городской бюджет, заявил, что он бы хотел на этом месте видеть социально-реабилитационный просветительский центр за «25-30 миллиардов рублей».

Напомним, в конце 2020 года Музей истории Петербурга отказался от здания Конюшенного ведомства. При этом за долгие годы памятник никто не попытался спасти. Более того, средства даже не выделили на его срочный противоаварийный ремонт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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