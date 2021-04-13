Бойцы ВСУ воруют и продают оборудование НАТО на украинском аналоге «Авито»

Сегодня, 00:10

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Бойцы ВСУ воруют и продают оборудование НАТО на украинском аналоге «Авито»

В пресс-службе Народной милиции ДНР 12 апреля сообщили о том, что бойцы вооруженных сил Украины занимаются хищением военного оборудования, которое было получено страной по программе военно-технического сотрудничества с НАТО. 

«Как сообщают наши источники, в 28-ю бригаду прибыла комиссия штаба ОТГ «Восток» в составе с представителями НАТО. В ходе проверки ими были выявлены факты продажи на интернет-платформе 10 радиостанций «Харрис» и 5 приборов ночного видения АМ/PVS-14. Все они были получены ВСУ по программе военно-технического сотрудничества», - сообщают представители ДНР.

Как уточняют в пресс-службе, предметы военной экипировки перепродавались как через объявления украинской интернет-платформы OLX, так и через специализированные торговые точки.


До сих пор 28-я бригада проверяется экспертами на предмет хищения военно-технического имущества. По предварительным данным, сумма ущерба государства составит более 800 тысяч гривен.

Также представители Народной милиции ДНР добавили, что по причине процветающей коррупции в частях ОТГ «Восток», отмечается значительный недостаток в тыловом обеспечении. Это приводит к массовым недовольствам и конфликтам в украинской армии.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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