NetEase: Россия подала НАТО три предупреждающих сигнала

Сразу три предупреждающих сигнала для НАТО были посланы со стороны России — такую информацию предоставил китайский обозреватель «NetEase». По мнению журналистов, это говорит о готовности Москвы дать жесткий отпор для Вашингтона, в случае если конфликт между странами пересечет «точку невозврата».

На фоне роста напряженности внешних отношений Москвы и Вашингтона, что провоцируется регулярным проведением НАТО учений вблизи российских границ, Москва решила подготовить эффективный ответ. Китайские аналитики убеждены, что первым сигналом для НАТО о том, что Россия может предпринять жесткие противомеры, стали учения РФ в Арктике. Российские ракетные подлодки продемонстрировали, что умеют взламывать арктический лед, и выплывать на поверхность на предельно небольшом расстоянии — всего 100 метров друг от друга.

«Россия показала, что ее атомный подводный флот находится в полной боевой готовности, и в случае необходимости может нанести внезапный удар с самых труднодоступных мест», - отметили эксперты «NetEase».

Второй предупреждающий сигнал для НАТО вылился в маневры истребителей МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота за Полярным кругом. Российские истребители выполнили перехват и уничтожение самолета противника ракетами «воздух-воздух» большой дальности — вероятно, это был сигнал о том, что Москва полностью контролирует свое воздушное пространство.

Третьим предупреждением, по мнению китайских экспертов, стал вывод в акваторию Черного моря сразу 6 подводных лодок категории «Кило». И хотя официальной причиной такого маневра было названо боевое дежурство, однако в Китае убеждены, что в действительности эти подлодки направлены с целью устрашения сил НАТО в Черном море.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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