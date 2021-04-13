В Киеве ожидают в ближайшее время удвоения численности российских войск у границ Украины

Сегодня, 09:40

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В Киеве ожидают в ближайшее время удвоения численности российских войск у границ Украины

Россия может удвоить в ближайшее время численность своих военных на границе с Украиной. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Андрей Ермак на встрече с послом Швеции в Украине Тобиасом Тибергом.

В ходе встречи они обсуждали ситуацию на Донбассе, в том числе и нарушение режима прекращения огня самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками. Обсуждался и вопрос о возможных путях сдерживания «российской агрессии».  

Комментируя сложившуюся ситуацию, Ермак заявил о важности скоординированных действий на международном уровне. Он отметил, что необходимо привлечь Россию к ответственности за ее военные действия в отношении Украины. 

Ситуация на Донбассе резко обострилась в феврале. Прозвучали предположения, что Украина готовится к масштабному наступлению и стягивает в зону конфликта тяжелое вооружение и технику. 

При этом Киев обвинил Россию в планах военного вторжения на территорию Украину. В частности, украинские политики утверждают, что РФ ведет подготовку к войне с Украиной и для этих целей перебрасывает дополнительные силы к украинской границе. 

Стоит отметить, что в Москве заявили о проведении военных учений, подчеркнув, что РФ не намерена вторгаться на территории других государств. 

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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