Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

Сегодня, 12:35

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Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

Перемещение российской военной техники и военнослужащих к границам с Украиной вызвало серьезную обеспокоенность мирового сообщества. Мир заговорил о возможной широкомасштабной войне между Россией и Украиной. Военные эксперты всех стран принялись оценивать вероятность вооруженного конфликта между соседствующими государствами. Высказался на эту тему на страницах словацкого издания Aktuality и Марек Пршигода из Института восточноевропейских исследований философского факультета Карлова университета в Праге.

По его словам, вторжение России на территорию Украины и крупномасштабная война сейчас не возможна. В первую очередь потому, что с 2014 года на Украине многое изменилось. Взять, к примеру, армию. Возможно, она не такая мощная, как российская, но после 2014-го прилично набралась боевого опыта. К тому же, войска получили много нового вооружения - Украина, словом, готова дать отпор.


Но если бы даже Россия попыталась вторгнуться, то, по мнению Пршигоды, ей пришлось бы столкнуться не только с украинскими войсками, но и с недюжинным партизанским сопротивлением.

Хотя полностью исключить эскалацию конфликт будет неправильно, полагает эксперт.

«Ситуацию на Донбассе правильно описывают словом „качели". Несколько лет они раскачиваются от попыток примирения, и тогда кажется, что проблема решится, до обострения конфликта. Теперь качели достигли крайнего положения на стороне обострения. Ситуация в целом не отличается от того, что мы наблюдаем на Донбассе уже несколько лет», — считает Пршигода.

Словацкий эксперт уверен, что Россия начала бряцать оружием именно сейчас, потому что президент Украины Зеленский не оправдал ее ожиданий.

Два прошедших года, а особенно несколько последних месяцев, заставили Москву убедиться в том, что он далеко не «податливый».

Сейчас, когда популярность Зеленского падает, а его партия «Слуга народа» переживает внутренний кризис и дробится, для России самый лучший момент для того, чтобы усилить давление на него и его ослабить, уверен эксперт.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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