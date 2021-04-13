СМИ рассказали о коррупции в петербургском отделении РПН

В последнее время в Санкт-Петербурге городские комбинаты школьного питания стали объектами пристального внимания СМИ и Роспотребнадзора. Либеральные издания публикуют недостоверную информацию, а РПН пытается найти нарушения, которых нет. Возможно, причиной этого является наличие договоренностей о новом переделе рынка питания между одним из районных глав и местным начальником Роспотребнадзора Натальей Башкетовой, считает издание FederalCity .

12 апреля сотрудники Роспотребнадзора нанесли неожиданный визит в «КСП Красносельский». Инспекторы не нашли серьезных нарушений, но решили опечатать помещения и закрыть предприятие. Ранее «Фонтанка» опубликовала серию фейковых материалов о работе «КСП Красносельский» и «КСП Василеостровский». Журналисты издания утверждали, что комбинаты работают с многочисленными нарушениями, при этом подтверждений не приводили. Но надзорный орган решил устроить проверку.

Бытует мнение, что Роспотребнадзор с подачи «Фонтанки» уделяет внимание только тем комбинатам, которые мешают другим компаниям, пытающимся захватить городской рынок соцпитания. В основном проверке подвергаются государственные компании, а частники остаются вне поля зрения надзорных органов.

Например, СМИ больше всего писали о жалобах родителей школьников на нарушения в компаниях «Артис – Детское питание», «Фирма Флоридан», «ТЗБ Петроградская», и участии этих фирм в картелях. Но при этом Роспотребнадзор не спешит их проверять.

Это может говорить о том, что глава РПН Башкетова состоит в дружбе с владельцами некоторых компаний, пытающихся завладеть рынком питания в городе в духе рейдерских захватов 1990-х годов.

Примечательно, что Башкетова, проживая на вилле в СНТ «Осинка» поселка Белоостров, декларирует весьма скромный доход - два миллиона рублей в год. Также она любит обедать в дорогих ресторанах, одеваться в брендовые вещи.

Есть вероятность, что она дружит с бывшим вице-губернатором, главой Фрунзенского района Константином Серовым и прикрывает его деятельность. Такой вывод можно сделать, если взять во внимание то, что один из участников передела рынка школьного питания - «ТЗБ Петроградская» - до сих пор не привлекает внимания проверяющих. Раньше деятельность компании была довольно скромной. Однако после 2017 года с приходом нового руководителя Евгения Лобанова ситуация изменилась. С 2018 года комбинат принял участие в тысяче с лишним госзакупок на сумму более 3,3 миллиардов рублей, а в 2020 году стал лидером на рынке соцпитания Петербурга. Как это удалось Лобанову, однозначно сказать нельзя.

Кроме того, возможно, он тем или иным образом связан с Верой Лобановой, которая руководит комбинатом «ТЗБ». При этом являются ли они родственниками или просто однофамильцами, тоже неизвестно. Обе компании практически не конкурируют друг с другом и делят контракты в Невском районе. Также «ТЗБ Петроградская» обслуживает детские сады во Фрунзенском районе.

В биографии двух «ТЗБ» заметны схожие повороты. Дела у «ТЗБ» заметно улучшились, когда Невский район был в ведении Серова. А расширение влияния «ТЗБ Петроградская» во Фрунзенском районе началось тогда, когда чиновника назначили главой местной администрации. Сейчас Невским районом руководит бывший заместитель Серова Алексей Гульчук.

Именно эти совпадения позволили журналистам предположить, что Константин Серов может быть конечным интересантом деятельности «ТЗБ Петроградская» и «ТЗБ». Также журналистам удалось установить связи между этими двумя крупными комбинатами с более мелкими компаниями. Например, указывается, что «ТЗБ Петроградская» имеет отношение к «ТД «Профпит», «Юпитер холл», «Северная столица» и «Северная Пальмира». Первые две компании перехватили у «Артис – Детское питание» контракты, за что получили серию судебных исков. А «ТЗБ» и вовсе уличена в картельном сговоре с комбинатами «Балтфуд», «Сендо» и «Вкус».

При этом петербургский Роспотребнадзор во главе с Наталией Башкетовой не уделяет внимания деятельности «ТЗБ Петроградская».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529