США готовят союзников к войне с Россией

Европейское турне министра обороны США Ллойда Остина стартовало сегодня в Германии. В Берлине у него запланирована встреча с коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и советником канцлера по внешней политике и политике безопасности Яном Хеккером. Тема переговоров, которую анонсировали в Пентагоне, - «борьба Альянса с дестабилизирующим поведением России». По факту это «обработка» Штатами своих союзников.

Из Берлина Ллойд Остин полетит в Брюссель на запланированную на среду встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. А завершится турне поездкой в Лондон. Одновременно с Остином в штаб-квартиру НАТО направился госсекретарь США Энтони Блинкен. Накануне своей поездки он отличился довольно резкой риторикой в отношении Москвы и ясно дал понять: если РФ в случае эскалации в Донбассе поведет себя «агрессивно и безответственно», она на деле узнает, что значат обещанные главой Белого дома Байденом «последствия».

«Отправка на переговоры с союзниками двух ключевых членов команды Джо Байдена свидетельствует, что администрация США считает сложившуюся ситуацию в отношениях с Россией в связи с эскалацией конфликта в Донбассе критической», - пишет «Коммерсант».

При этом на фоне возникшего напряжения Альянс через пару недель разворачивает у западных границ России учения. Называться они будут Defender Europe-2021. Это самые крупнейшие маневры НАТО с момента окончания холодной войны. Союзники намерены привлечь к участию 40-тысячную группировку, половину из которой составят военные США.

Военные эксперты склоняются к мысли, что во время этих маневров союзники будут отрабатывать сценарии войны с Россией, в том числе и ракетные удары по военным объектам РФ с привлечением стратегических бомбардировщиков США, которые могут быть подняты с британской военно-воздушной базы Фэрфорд, а также корабельными и артиллерийскими ударными группами НАТО в Черном море.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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