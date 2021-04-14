США готовят союзников к войне с Россией

Сегодня, 00:20

Image 16+
США готовят союзников к войне с Россией

Европейское турне министра обороны США Ллойда Остина стартовало сегодня в Германии. В Берлине у него запланирована встреча с коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр и советником канцлера по внешней политике и политике безопасности Яном Хеккером. Тема переговоров, которую анонсировали в Пентагоне, - «борьба Альянса с дестабилизирующим поведением России». По факту это «обработка» Штатами своих союзников.

Из Берлина Ллойд Остин полетит в Брюссель на запланированную на среду встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. А завершится турне поездкой в Лондон. Одновременно с Остином в штаб-квартиру НАТО направился госсекретарь США Энтони Блинкен. Накануне своей поездки он отличился довольно резкой риторикой в отношении Москвы и ясно дал понять: если РФ в случае эскалации в Донбассе поведет себя «агрессивно и безответственно», она на деле узнает, что значат обещанные главой Белого дома Байденом «последствия».


«Отправка на переговоры с союзниками двух ключевых членов команды Джо Байдена свидетельствует, что администрация США считает сложившуюся ситуацию в отношениях с Россией в связи с эскалацией конфликта в Донбассе критической», - пишет «Коммерсант».

При этом на фоне возникшего напряжения Альянс через пару недель разворачивает у западных границ России учения. Называться они будут Defender Europe-2021. Это самые крупнейшие маневры НАТО с момента окончания холодной войны. Союзники намерены привлечь к участию 40-тысячную группировку, половину из которой составят военные США.

Военные эксперты склоняются к мысли, что во время этих маневров союзники будут отрабатывать сценарии войны с Россией, в том числе и ракетные удары по военным объектам РФ с привлечением стратегических бомбардировщиков США, которые могут быть подняты с британской военно-воздушной базы Фэрфорд, а также корабельными и артиллерийскими ударными группами НАТО в Черном море.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

США готовят союзников к войне с Россией

Сегодня, 00:20

Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

Вчера, 12:35

NetEase: Россия подала НАТО три предупреждающих сигнала

Вчера, 08:40

The American Conservative: Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины

12-04-2021, 14:45

Турция может быть втянута в противостояние между РФ и США в черноморском регионе

12-04-2021, 14:25

Турецким наемникам не заплатили за бои в Нагорном Карабахе

10-04-2021, 20:05

Глава ФЗНЦ назвал «показательной поркой» решение властей США по россиянке Мире Тэрада

10-04-2021, 15:25

США создают беспилотник для борьбы с российскими подводными лодками

10-04-2021, 15:20

В Приднестровье в 13 километрах от границы с Украиной засняли передвижение российских военных

10-04-2021, 09:15

В Турции объявили о беспрецедентной поставке вооружения в Азербайджан

10-04-2021, 09:15

ФЗНЦ добился освобождения Миры Тэрады из американской тюрьмы

9-04-2021, 22:15

Военный грузовик с тремя ракетами для российского ЗРПК «Панцирь-С1» перевернулся под Белградом

9-04-2021, 13:50

Sohu: Украина и Япония готовят одновременный военный удар по России

8-04-2021, 17:35

В Польше пожаловались на покупку безракетных истребителей F-35 у США

8-04-2021, 16:20

Эксперты: Запад намерен устроить крупнейший передел геополитических границ

8-04-2021, 12:25

Генсека ООН призвали остановить распространение недостоверных данных о ситуации в ЦАР

8-04-2021, 12:15

Daily Star опубликовало 400-летнее пророчество Виленского Гаона о войне России с Украиной и Турцией

8-04-2021, 10:10

Белоруссия провела военные учения по отражению атаки со стороны России

8-04-2021, 08:20

Военный баланс в Черном море смещен в пользу России

8-04-2021, 07:50

Nasz Dziennik: Путин хочет проверить Украину на предмет получения реальной поддержки от Запада

8-04-2021, 00:40

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров