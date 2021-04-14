Британский спецназ прибыл в Донбасс

Авторы британского издания Mirror сообщили о том, что в Донбасс отправлено небольшое подразделение спецназа Великобритании. Более того, на территории страны во время обострения ситуации в Донбассе присутствует британский отряд Royal Signals, в задачи которого входит организация связи. Отметим, что Британия отправила спецназ на фоне резкого наращивания Украиной и Россией своих войск в регионе.

Так, в последнее время Великобритания наращивает свое военное присутствие на территории Украины.

Издание напоминает, что какое-то время в регионе уже присутствует британский военный отряд Royal Signals, деятельность которого направлена на организацию связи для украинских вооруженных сил. Кроме того, Великобритания предоставила собственный самолет разведчик для сбора необходимой информации.

Напомним, что ранее вооруженные силы США и Великобритании уже проводили отработку переброса своих войск на Украину с последующим развертыванием на ее территории. В 2020 году проходило несколько учений, в котором принимали участие британские и американские воздушно-десантные войска.

Напомним, ранее о секретном оружии армии Украины заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» киевский журналист Дмитрий Гордон.

По его словам, в случае, если РФ нападет на украинскую территорию, то ВСУ ударят своим секретным оружием.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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