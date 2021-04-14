Bloomberg: России следует ждать санкций, которые затронут госдолг

Запад может пойти на то, чтобы ввести санкции, которые затронут госдолг России. Об этом заявили аналитики Bloomberg, пишет ИноСМИ .

Поводом для таких жестких мер может послужить обострение на Донбассе и переброска дополнительных войск к границе Украины.

На минувшей неделе доходность рублевых бондов достигла самой высокой точки более чем за год. И этот показатель все еще растет на фоне очередного витка усиления геополитической турбулентности.

Но даже полномасштабное наступление России на Украину может быть не худшим фактором, который спровоцирует удар по российской экономике.





Так, на днях аналитики JP Morgan Chase & Co понизили рейтинг рубля и российских бондов. Поводом послужило обострение напряженности на Донбассе, а также риск того, что инвесторы из США могут начать массово закрывать длинные позиции по ОФЗ.

В правительстве РФ утверждают, что такие шаги не будут существенным ударом по российскому финансовому рынку, поскольку вместо американских инвесторов могут скупить ОФЗ российские банки и инвесторы из других стран.

Как известно, США приняли в 2019 году запрет на покупку американскими банками российских евробондов при их первичном размещении. И это на тот момент совершенно не изменило возможности Кремля к средствам иностранных фондов.

При этом постепенно шло снижение доли иностранцев среди владельцев российского госдолга. С 35% их доля упала до 20%. Такое снижение произошло в том числе на фоне увеличение продаж облигаций российским структурам.

Наиболее ощутимым, по мнению российских экспертов, будет отключение российской банковской системы от SWIFT. И хотя РФ уже создала свой аналог системы межбанковских платежей, все же она не сможет обеспечить все опции, которые открываются с SWIFT.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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