Журналистка «Фонтанки» пыталась выдать чистоту на «КСП Красносельский» за «нарушение»

Сегодня, 16:40

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Журналистка «Фонтанки» пыталась выдать чистоту на «КСП Красносельский» за «нарушение»

Журналисты петербургского издания «Фонтанка» посетили комбинат АО «КСП Красносельского района», о котором ранее опубликовали статью о якобы нарушениях на пищеблоке. Пресс-конференцию и экскурсию по производственным помещениям для СМИ проводил исполнительный директор АО «КСП Красносельского района» Сергей Лазарев. 

Журналисты прибыли по адресу ул. Партизана Германа д. 5 и в ходе осмотра помещений лично убедились, что никаких нарушений нет, хотя в статье «Фонтанка» утверждала обратное. Издание обвиняло комбинат в антисанитарии на пищеблоке, после чего руководству «КСП Красносельского района» и пришлось пригласить прессу, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что материал «Фонтанки» - фейк.

По словам исполнительного директора, комбинат проходил проверки, которые проводились и в десяти школах, куда «КСП Красносельского района» поставляет продукцию. Лазарев отметил, что статья «Фонтанки» вызвала большой интерес у надзорных органов, что сильно мешает работе. Давят даже на сотрудников комбината.

Сам Лазарев отметил, что он исполнительный директор, а не представитель пресс-службы, поэтому предложил журналистам отправлять все волнующие их вопросы на электронную почту. Но, несмотря на это, корреспондент «Фонтанки» в течение всей встречи задавала исполнительному директору вопросы.

«Сколько работает комбинат, сколько сотрудников, откуда они, как вы их проверяете, с какими трудностями сталкиваетесь?» - интересовалась журналистка, а не найдя нарушений, начала удивляться, как в помещениях комбината чисто. 
«У вас очень стерильный цех. Может быть потому, что в нем никто не готовит? Вам не кажется странным, что как-то очень чисто?» - спросила сотрудница «Фонтанки». 

Фото: Скриншот с видео "Фонтанка.ру"

Скорее всего, корреспондент ожидала увидеть антисанитарию, горы немытой посуды, но вместо этого пришлось лицезреть стерильную чистоту, и даже это сотрудница «Фонтанки» попыталась представить, как «нарушение». Но в итоге ей пришлось признать, что на «КСП Красносельского района» соблюдают нормы и все контролируют.

Вероятно, поведение корреспондента мотивировано попытками оправдаться за фейковую статью про нарушения на одном из крупнейших комбинатов Петербурга. В свою очередь, обстановку на предприятии, попавшем под удар «Фонтанки», положительно оценили как сотрудники Управления социального питания, так и журналисты.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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