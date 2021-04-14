Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

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Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

СЕО-лид: Более 500 семей собрались на торжественной церемонии получения гуманитарной помощи, которую передал в Судан российский бизнесмен Евгений Пригожин.

Хартум, 14 апреля. Российский бизнесмен Евгений Пригожин передал в Судан продовольственные наборы для малоимущих. Он приурочил гуманитарную акцию к священному месяцу Рамадан.

Сегодняшняя церемония проходит в одной из местных школ, в которой собрались более 500 семей. Однако раздача продуктов началась на прошлой неделе и продлится еще 14 дней.

Многие люди уже успели получить необходимую помощь и благодарят предпринимателя из РФ за оказанную поддержку. Молодой человек по имени Абдул-Баки Абдулла Таха работает учителем. Он рассказал, что его народ очень устал бороться с трудностями, которые выпали на его судьбу. Он очень признателен Евгению Пригожину за продукты, которые тот передал ему и его соотечественникам.


На торжественном мероприятии выступили федеральный министр социального обеспечения Ахмад Адам Бахит, верховный комиссар штата Хартум по гуманитарным вопросам Мустафа Адам Ахмад и представитель семей мучеников революции Абу Бакр. Они рассказали, в каком тяжелом положении оказалась их страна. 

Именно поэтому такие гуманитарные акции имеют особое значение. Многих жителей это буквально спасет от голода. Граждане африканского государства рассказывают, что продовольственные наборы — единственный способ прокормить семью.

Ситуация в Судане остается нестабильной на протяжение нескольких лет. В 2019 году глубокий экономический кризис привел к свержению действующего президента Омара аль-Башира. Тем не менее новое правительство пока не разрешило существующие проблемы. Около 40% всего населения живет за чертой бедности. Люди не могут позволить себе даже продукты первой необходимости, поскольку их стоимость непомерно высока.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
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