Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

Глава Разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррьер выразил серьезное беспокойство касательно концентрации российских войск у границ с Украиной и в Крыму. Американская разведка в замешательстве, так как не понимает целей России. Об этом сообщает «Царьград».

«Мы следим за концентрацией сил российской армии и не понимаем, каковы их цели», - сообщил Беррьер.

Также глава военной разведки США предположил, что перебрасыванием своих сил Россия пытается отстаивать свои интересы. Подведя технику и армию к украинской границе, Москва обеспечивает себя дополнительной возможностью для отстаивания собственных интересов.

Стоит отметить, что при этих предположениях Скотт Беррьер расписался в том, что не осведомлен о реальных целях России.

«Они создали для себя ситуацию, в которой для них открываются различные опции для дальнейших действий», - отметил глава Разведывательного управления.

Позже глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс также выразил свое беспокойство из-за поведения России, так как их войск сейчас вполне достаточно для ограниченного вторжения в Украину.

Он добавил, что данная ситуация позволила ему усвоить одну истину: нельзя недооценивать то, как российские власти могут воздействовать на различные ситуации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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