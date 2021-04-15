Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

Сегодня, 09:05

Image 16+
Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

Глава Разведывательного управления Минобороны США Скотт Беррьер выразил серьезное беспокойство касательно концентрации российских войск у границ с Украиной и в Крыму. Американская разведка в замешательстве, так как не понимает целей России. Об этом сообщает «Царьград».

«Мы следим за концентрацией сил российской армии и не понимаем, каковы их цели», - сообщил Беррьер.

Также глава военной разведки США предположил, что перебрасыванием своих сил Россия пытается отстаивать свои интересы. Подведя технику и армию к украинской границе, Москва обеспечивает себя дополнительной возможностью для отстаивания собственных интересов.


Стоит отметить, что при этих предположениях Скотт Беррьер расписался в том, что не осведомлен о реальных целях России.

«Они создали для себя ситуацию, в которой для них открываются различные опции для дальнейших действий», - отметил глава Разведывательного управления.

Позже глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс также выразил свое беспокойство из-за поведения России, так как их войск сейчас вполне достаточно для ограниченного вторжения в Украину.

Он добавил, что данная ситуация позволила ему усвоить одну истину: нельзя недооценивать то, как российские власти могут воздействовать на различные ситуации.

Источник: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Дзен
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Глава военной разведки США заявил, что не осведомлен о реальных целях России

Сегодня, 09:05

В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

Сегодня, 08:40

Судан признателен российскому бизнесмену Пригожину за продовольственную помощь

Вчера, 21:40

Британский спецназ прибыл в Донбасс

Вчера, 06:05

США готовят союзников к войне с Россией

Вчера, 00:20

Aktuality: Москва накаляет обстановку, потому что Зеленский не оправдал ее ожиданий

13-04-2021, 12:35

NetEase: Россия подала НАТО три предупреждающих сигнала

13-04-2021, 08:40

The American Conservative: Риторика США может спровоцировать масштабные военные действия на территории Украины

12-04-2021, 14:45

Турция может быть втянута в противостояние между РФ и США в черноморском регионе

12-04-2021, 14:25

Турецким наемникам не заплатили за бои в Нагорном Карабахе

10-04-2021, 20:05

Глава ФЗНЦ назвал «показательной поркой» решение властей США по россиянке Мире Тэрада

10-04-2021, 15:25

США создают беспилотник для борьбы с российскими подводными лодками

10-04-2021, 15:20

В Приднестровье в 13 километрах от границы с Украиной засняли передвижение российских военных

10-04-2021, 09:15

В Турции объявили о беспрецедентной поставке вооружения в Азербайджан

10-04-2021, 09:15

ФЗНЦ добился освобождения Миры Тэрады из американской тюрьмы

9-04-2021, 22:15

Военный грузовик с тремя ракетами для российского ЗРПК «Панцирь-С1» перевернулся под Белградом

9-04-2021, 13:50

Sohu: Украина и Япония готовят одновременный военный удар по России

8-04-2021, 17:35

В Польше пожаловались на покупку безракетных истребителей F-35 у США

8-04-2021, 16:20

Эксперты: Запад намерен устроить крупнейший передел геополитических границ

8-04-2021, 12:25

Генсека ООН призвали остановить распространение недостоверных данных о ситуации в ЦАР

8-04-2021, 12:15

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров