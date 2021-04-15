В Германии призвали Украину уважать высокий уровень автономности Донбасса

Депутат бундестага от фракции «Левые», член германо-российской парламентской группы Грегор Гизи в интервью газете «Известия» заявил, что Украина должна принять и уважать высокий уровень автономности Донбасса.

«На мой взгляд, территориальную целостность Украины необходимо сохранить, то есть Донбасс должен остаться в ее составе. Тем не менее Киев должен принять и уважать высокий уровень автономности этой области. На мой взгляд, это единственный способ решить конфликт», — уверен политик.

На фоне повышения градуса напряжения вокруг ситуации на юго-востоке Украины «нормандской четверке», в которую кроме России и Украины входит также Германия и Франция, необходимо вернуться к переговорному процессу и достичь согласия друг с другом, полагает он.

Грегор Гизи в этом же интервью призвал рассматривать проект «Северный поток – 2» как проверку на прочность Европы. Речь идет о возможности отстаивать личные интересы в диалоге с США.

По мнению депутата, слепая преданность Вашингтону вредит как всей Европе в целом, так и Германии в частности.

Гизи указал, что трудность сегодняшнего дня состоит в том, что цель существования НАТО на данный момент приходится оправдывать, а для этого необходим «образ врага, которым как раз служит РФ».

Источник: Информационное агентство «Informing»,

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